Große Aufgabe für die Stadt

Ballenberg. Bei der Sitzung des Gemeinderates im Bürgerhaus in Ballenberg gab Bürgermeister Ralf Killian einen kurzen Sachstandsbericht über den Neuantrag der geplanten städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte Ravenstein“ durch die Landsiedlung Baden-Württemberg. Wie er in seinen Erläuterungen sagte, sei der Antrag auf Aufnahme in das Programm der städte- baulichen Erneuerung von der Landsiedlung Baden-Württemberg erstellt worden. Das zum Antrag gehörende Gesamtstädtische Entwicklungskonzept (GEK) befinde sich in der fortgeschrittenen Bearbeitung. Mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen wurde abgestimmt, dass dieses Gesamtkonzept im ersten Quartal 2023 fertiggestellt und nachgereicht werden kann. Den aktuellen Stand der Erneuerungsmaßnahme, was im Stadtteil Merchingen ablaufen soll, stellte Diplom-Ingenieur Steffen Moninger, bei den Grundzügen seiner bisherigen Ausarbeitung vor.

Großes Maßnahmepaket

Es werde ein großes Maßnahmenpaket geschnürt, wobei man auch auf die Entwicklung der einzelnen Stadtteile schaue. Positiv wirke sich aus, dass die Stadt im Bereich des Verkehres gut aufgestellt ist und über ein gut ausgebautes Radwegenetz verfügt. Zudem gibt es weitere Antragskriterien wie die Anbindung an den ÖPNV. Das ausgearbeitete Zwischenergebnis soll den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt in einer Informationsveranstaltung am 21. November vorgestellt werden.

Moninger ging dann noch im Detail, insbesondere auf die Planungen im Stadtteil Merchingen ein, auf die man sich im Antrag konzentrieren werde. Hier sind viele Einrichtungen, wie zum Beispiel Rathaus, Schule, Bank oder Metzgerei vorhanden. Bei den bisherigen Untersuchungen wurde aber auch festgestellt, dass es einen großen Leerstand an Gebäuden gibt, dem es entgegenzuwirken gilt. Es gibt weiterhin viele „Ecken“ in diesem Stadtteil, wo etwas getan werden sollte. Zudem sind Neuerungen in die Stadtmitte zu bringen. Ebenso sind Mängel in der Platzgestaltung feststellbar, wie zum Beispiel am Parkplatz vor dem Schlossgebäude.

Zuschüsse zu erwarten

Wichtig sei auch, etwas für den Klimaschutz zu tun und auch in die soziale Infrastruktur zu investieren. Die zweckgebundenen Kosten bezifferte Moninger auf rund 4,86 Millionen Euro. Falls die Stadt in das Programm aufgenommen wird, könne mit einem Zuschuss in Höhe von rund 60 Prozent gerechnet werden. Dazu gebe es dann noch weitere Sonderprogramme, um die angehenden Projekte auch auf privater Seite zu finanzieren.

Wie er betonte, habe hier die Stadt eine große Aufgabe für die nächsten acht bis zehn Jahre vor sich. „Wir müssen es mit einer guten Planung schaffen in das Programm zu kommen“ sagte Moninger, der aber auch darauf hinwies, dass hier ein Antragsstau gibt und man auch in Konkurrenz mit anderen Kommunen stehe. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis und befasste sich dann mit dem letzten Thema der Umsetzung der von der Bundesregierung erlassenen der Energieverordnung, die Rechnungsamtsleiterin Sandra Schöll vorstellte.

Bei diesem langen Namen „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ (EnSiKuMav) der kaum aussprechbar ist, mussten einige Gemeinderäte schon lächeln, diese wichtigen Vorschriften der Verordnung müsse die Stadt jedoch umsetzen, worüber sich die Verwaltung bereits Gedanken machte und die entsprechenden Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. In der Mehrzweckhalle und in den Gemeinschaftshäusern wurde die Raumtemperatur bereits gesenkt, wie auch in der Verwaltung des Rathauses. Zu den vorgetragenen Ausführungen gab es zahlreiche Wortmeldungen aus dem Gemeinderat. Nicht alle von der Regierung vorgegebenen Verordnungen wurden als sinnvoll erachtet, wie auch bei der Weihnachtsbeleuchtung. In Ravenstein soll es aber in allen Stadt-teilen einen beleuchteten Weihnachtsbaum geben. Diesen Brauch werde man sich nicht nehmen lassen.

Unter Punkt „Verschiedenes“ stellte Bürgermeister Killian kurz die Flächen vor, auf welchen im Gemarkungsgebiet zukünftig weitere Windkraftanlagen und Flächenphotovoltaikanlagen gebaut werden könnten. Die Planungen laufen und private Interessenten haben sich ebenfalls bereits gemeldet. Für die Photovoltaikanlagen habe die Stadt aber noch keine Kriterien erstellt.

Für das „Integrationsmanagement“ im Neckar-Odenwald-Kreis soll weiteres Personal eingestellt werden. An den Personalkosten habe sich die Stadt, so der Bürgermeister mit 11 000 Euro zu beteiligen.

Die Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt sind voll belegt und die Kapazitätsgrenze ist zwischenzeitlich erreicht, dennoch so Bürgermeister Killian müsse man zusätzlich noch weitere 27 Personen aufnehmen und hierfür wird weiterer Wohnraum benötigt. Dringend werde nach einer Lösung gesucht. Er bat die Bevölkerung freien Wohnraum der Stadt zu melden.

Weiterhin informierte der Bürgermeister darüber, dass die zentrale Feier zum Volkstrauertag in diesem Jahr in Unterwittstadt stattfinden wird. F