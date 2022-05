Golf gespielt zum Schutz der Bienen

Merchingen. Im Rahmen des Weltbienentags fand vom 16. bis 22. Mai die Süddeutsche Bienenwoche statt. Diese wurde vom Bayerischen und Baden-Württembergischen Golfverband initiiert und erhielt großen Zuspruch der süddeutschen Golferinnen und Golfer. Über 60 Golfclubs hatten sich angemeldet und spezielle Turniere und Aktionen zum Schutz der Bienen geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Golfanlage GC Kaiserhöhe war mit dabei und sammelte Geld zu Gunsten der Golfplatz-Bienen und der clubeigenen Biodiversitäts-Projekte. Als kleines Dankeschön für die Spender gab es eine spezielle Saatgutmischung für eine Wildblumenwiese zur Aussaat im heimischen Garten.

Die Einnahmen und Spenden gehen zu 100 Prozent in die eigenen Bienen- und Artenschutzprojekte auf der Golfanlage. Ziel ist es, durch diese Art von Veranstaltung ein nachhaltiges Bewusstsein für den Natur- und Artenschutz bei unseren Mitgliedern zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Organisatoren freuten sich, dass sich die Mitglieder auch in diesem Jahr wieder engagierten und die Artenschutzprojekte auf der Golfanlage unterstützen, indem sie einfach das machen, was ihnen so viel Freude bereitet: Golf spielen.

Neben den existierenden Projekten werden mit den Spendengeldern die angesäten Blühflächen und extensive Wiesen erweitert, Insektenhotels aufgestellt, Lesesteinhaufen ausgebaut und Totholzhaufen installiert.