Genießen und Verweilen auf dem Lindenplatz

Merchingen. Der Weihnachtsmarkt in Merchingen, der nach zweijähriger „Corona-Pause“ am dritten Adventssonntag auf dem weihnachtlich-hell erstrahlenden Lindenplatz stattfand, war ein Besuchermagnet.

Organisiert wurde der Markt, auf dem es nach Glühwein, Punsch und Gegrilltem duftete, durch die örtlichen Vereine, das Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins, von Einwohnern und dem Ortschaftsrat.

Neue, auf freiwilliger Basis gebaute Weihnachtshütten waren erstmals aufgestellt. Ein großer Weihnachtsbaum sorgte mit für die festliche Stimmung.

Der Weihnachtsmarkt wurde durch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm umrahmt: Ab 14 Uhr musizierten und sangen der Musikverein Merchingen unter der Leitung von Dirigentin Katharina Schwab und der Gesangverein Eintracht Merchingen unter Volker Graseck in der evangelischen Kirche festliche Lieder. Das einstündige Konzert stand unter dem Motto „Liebe und Weihnachten“. Der Musikverein Merchingen eröffnete es mit dem „Pachelbel Canon“ und beendete es mit dem Weihnachtslied „White Christmas“. Der Gesangverein Eintracht sang unter anderem die Lieder „Endlich sehe ich das Licht“, „Glaub, Hoffnung, Liebe“ und am Ende „Stille Nacht“.

Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer freute sich in ihrer Ansprache, dass man nach langer Zeit wieder ein Weihnachtskonzert erleben darf. Ein Dankeschön galt den Musikern und Sängern welche mit einem festlichen bunten Musikprogramm die Besucher auf das Weihnachtsfest einstimmten.

In Anschluss an das Konzert luden Weihnachtsstände auf dem Lindenplatz zum Genießen und Verweilen ein. An den geschmückten Buden wurden weihnachtliche Floristik, Geschenkartikel, Kunsthandwerk, Strickwaren, Honig und Bio-Speiseöle angeboten.

Beim Jugendrotkreuz gab es Kuchen und Kaffee wie auch süße Köstlichkeiten. Ein besonderer Höhepunkt, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, war der Auftritt der Grundschulkinder, die vor ihrem selbst geschmückten Tannenbaum das Lied vom „Nikolaus“ sangen. Der kam kurz darauf und brachte den Kindern neue Pausenspielgeräte und jeweils eine kleine Überraschung mit. Da gab es viele leuchtende Kinderaugen. Das musikalische Programm ging um 17 Uhr in der evangelischen Kirche weiter, wo Organist Professor Torsten Laux Werke von Johann-Sebastian Bach und Komponist Max Reger sowie auch selbst komponierte Stücke zu Gehör brachte.

Den Abschluss des Marktes bildete der Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Bauland. Danach klang der „kleine aber feine“ und sehr erfolgreiche Weihnachtsmarkt bei bester Gemütlichkeit aus. Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer freute sich über den großartigen Erfolg und dankte allen Beteiligten.