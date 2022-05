Rosenberg. Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Rosenberg, die an diesem Mittwoch mit einem offiziellen Festakt in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim beginnen.

Alle „Rosenberger“ feiern dann am Sonntag 29. Mai, ein großes Bürgerfest – verbunden mit einem Wandertag, der unter dem Motto steht: „Gemeinsam geht’s durch Rosenberg“. Das Programm und das Fest finden in gemeinsamer Organisation von Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung und den Vereinen statt.

Programm zum Jubiläum Mit einem Wandertag und einem großen Bürgerfest feiert Rosenberg am Wochenende unter dem Motto „Vier sind eins“ das 50-Jahr-Jubiläum. Beginn ist am Sonntag, 29. Mai, m Ortsteil Bronnacker mit einem Ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Scheune der Familie Thier, Ortsstraße 2. Danach folgen Begrüßung und Weißwurstfrühstück. Um 11 Uhr ist die Aufführung der Theaterszene „Bronnacker“. Anschließend kann gemeinsam nach Rosenberg gewandert werden, wo von 12 bis 14 Uhr am Schul- und Rathausplatz bewirtet wird. Die Jugendfeuerwehr unterhält mit Wasserspielen. Für Musik sorgt der Posaunenchor Rosenberg. Es folgen Tanzvorführungen der Tanzgruppen der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“. Um 13 Uhr beginnt die Theaterszene „Rosenberg“. Die Wanderung geht dann weiter nach Hirschlanden, wo von 14 bis 15 Uhr Kaffee, Kuchen und Hirschbräu am Mehrgenerationentreff vorgesehen ist. Es gibt auch Brauerei-Führungen. Um 15 Uhr ist die Theaterszene „Hirschlanden“. Gemeinsam geht es dann nach Sindolsheim, wo ab 16 Uhr ein großes Bürgerfest im Außenbereich der Mehrzweckhalle stattfindet. Ab 17 Uhr sorgen die „Kirnautaler“ für musikalische Unterhaltung. Um 18 Uhr folgt die Theaterszene „Sindolsheim“. F

Zum 1. Januar hat sich die Bildung, der Zusammenschluss, zur heutigen Gemeinde Rosenberg aus den vier bisherigen Gemeinden Rosenberg, Sindolsheim, Hirschlanden und Bronnacker zum 50. Mal gejährt (die FN berichteten).

Aus der Historie

Den ersten Schritt zur heutigen Einheitsgemeinde machte die Gemeinde Bronnacker, denn sie gliederte sich bereits zum 1. Juli 1971 in die heutige Gemeinde Rosenberg ein. In einer gemeinsamen Besprechung beider Gemeinderatsgremien im Rathaus Bronnacker brachte das Ergebnis einer beiderseits grundsätzlichen Bereitschaft für einen Zusammenschluss. Es wurde ein Entwurf einer Vereinbarung erarbeitet. Am 25. April 1971 fand in Bronnacker eine Anhörung der Bürger statt. Zeit-gleiche Gemeinderatssitzungen fanden am 7. Mai 1971 statt, wo für Bronnacker unter Vorsitz von Bürgermeister Karl Seitz der Beitritt zu Rosenberg beschlossen wurde. Der gleiche Beschluss ging auch vom damaligen Gemeinderat Rosenberg aus.

Noch am gleichen Tag wurde von den beiden Bürgermeistern Waldemar Schweizer und Karl Seitz die Vereinbarung unterzeichnet und dem Landratsamt in Buchen vorgelegt. Der neue Gemeinderat wurde am 24. Oktober 1971 gewählt, wovon Bronnacker zwei Ratsmitglieder in das Gremium entsandte.

Historisch betrachtet bestanden zwischen Bronnacker und Rosenberg schon immer die engsten Verbindungen. Bronnacker besaß nie einen eigenen Friedhof und bestattete seine Verstorbenen in Rosenberg. Die Eingliederung zur Gemeinde Rosenberg war somit zwangsläufig richtig.

Der Weg zur heutigen Gesamtgemeinde Rosenberg war nicht so einfach und von der Landesregierung in dieser Form auch nicht vorgesehen. Vielmehr beabsichtigten die Politiker, dass sich Rosenberg und Bronnacker der Stadt Osterburken angliedern, die Gemeinde Hirschlanden sollte sich nach Eubigheim orientiert und Sindolsheim sich mit Götzingen und Altheim zu einer selbstständigen Gemeinde zusammenschließen.

Da sich aber Götzingen und Altheim nicht einigen konnten und sich Altheim der Stadt Walldürn anschloss, war der ursprüngliche Plan hinfällig. Dem damaligen Bürgermeister von Hirschlanden, Emil Kistner, ist es zu verdanken, dass die heutige Gemeinde Rosenberg entstand. Er ergriff nach dem Scheitern der genannten Verhandlungen und nachdem sich die Gemeinderäte aller drei betroffenen Gemeinden für die Bildung einer zukünftigen Gesamtgemeinde Rosenberg ausgesprochen hatten, schnell die Initiative.

Er fuhr mit dem Vorschlag zum Regierungspräsidium Karlsruhe und kam mit der Genehmigung zurück, die Gesamtgemeinde Rosenberg bilden zu können – jedoch mit der Auflage, dass man mit der Stadt Osterburken eine Verwaltungsgemeinschaft bilden sollte, was später auch erfolgte. Damit stand der Bildung der heutigen Gemeinde Rosenberg zum 1. Januar 1972 nichts mehr im Wege.

„Hochzeitsfeier“ 1972

Die „Hochzeitsfeier“ fand am 24. Januar 1972 im Gasthaus „Löwen“ statt. Der damalige Abteilungsdirektor Max Hämmerle, der den Antrag im Regierungspräsidium unterstützte, hielt die Festrede.

Die ersten gemeinsamen Gemeinderatswahlen fanden am 20. Februar 1972 statt. Bei der Bürgermeisterwahl am 26. März wurde Emil Kistner, der bis dahin Amtsverweser gewesen ist, als erster Bürgermeister der Gesamtgemeinde mit einer überaus großen Mehrheit gewählt. Er war bis 1976 im Amt und wurde von Arno Hagenbuch als Bürgermeister abgelöst, der dann 22 Jahre, bis 1998, die Geschicke der Gemeinde leitete.

Ihm folgte Gerhard Baar, der nach 20-jähriger Amtszeit im Jahr 2018 sein Amt überraschend aufgegeben hatte. Baars Nachfolger als Bürgermeister ist Ralph Matousek der bei der Bürgermeisterwahl im Herbst 2018 bereits im ersten Wahlgang mit einem „Rekordergebnis“ von über 80 Prozent gewählt wurde und sein Amt Anfang des Jahres 2019 antrat. Die Gemeinde Rosenberg zählt mit 2100 Einwohnern zu den kleinsten Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie hat aber einiges zu bieten.