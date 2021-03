Oberwittstadt. Träger von Kindergarteneinrichtungen werden vom Land unterstützt, wenn diese während der coronabedingten Schließzeiten vom 11. bis 22. Februar 2021 die Elternbeiträge erlassen haben. Vereinbart ist, dass das Land 80 Prozent der Kosten übernimmt. 20 Prozent tragen die Kommunen, sagte Rechnungsamtsleiter Wägele in der Gemeinderatssitzung.

Familien entlasten

In Ravenstein war der Kindergarten „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt geschlossen. Im Zuge dessen wurden die Gebühren für die Kinderbetreuung ausgesetzt, um die Familien zu entlasten. Für Kinder, die in der Notbetreuwaren, ist keine Beitragserlassung vorgesehen. Die Stadtverwaltung schlug deshalb vor, die Gebühren für Januar und Februar 2021 in Höhe von rund 4800 Euro für die nicht betreuten Kindergartenkinder zu erlassen. Sie werden von der Stadt übernommen. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag einstimmig. F