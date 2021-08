Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Futterspendenaktion - Sandra Schimmel aus Merchingen stellt eine Unterstützungsaktion für Tierhalter auf die Beine / Am 21. August geht die Fahrt los Futterspendenaktion für Eifel löst im Bauland riesige Resonanz aus

Sandra Schimmel will den Tierhaltern im Hochwassergebiet helfen und rief zu Futterspenden auf. Die große Resonanz hat sie selbst überrascht. In einer Woche starten die Lastwagen mit Stroh, Heu und anderem Tierfutter in Richtung Gütersloh.