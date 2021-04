Merchingen. Der Ortschaftsrat Merchingens kam zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr im Schloss Merchingen zusammen. Bürgermeister Ralf Killian ließ ausrichten, dass er in der nächsten Ortschaftsratssitzung die neuen Bodenrichtwerte für den Ortsteil Merchingen vorstellen werde.

In der Fragestunde lag der Schwerpunkt auf dem geplanten Tagungsordnungspunkt „Verkehrsschau“. Unter anderem wurden zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten, das Parken auf Gehwegen oder das Zuparken von Zufahrten bemängelt. Zudem wurden zunehmend freilaufende Hunde innerorts beobachtet.

Beschlüsse im Umlaufverfahren

Ortschaftsrat ín Kürze Rückblickend auf 2020 fasste Merchingens Ortsvorsteherin im Gemeinderat beschlossene Maßnahmen zusammen,die Merchingen betreffen, darunter der Planungsauftrag für das Schloss-Brandschutzkonzept, die Kanalausweitung im Nussbaumweg und die Vergabe eines Entwicklungskonzepts für Merchingen. Für den Friedhof wurden die Wiesen-Urnengräber mit Grabplatten einstimmig beschlossen. Als nächstes wird sich der Ortschaftsrat Gedanken über ein Friedhofs-Gesamtkonzept machen. Zur Aufstellung von Hundekotbehältern gab die Ortsvorsteherin bekannt, dass der Beschluss durch den Gemeinderat noch ausstehe. Die Verschmutzung durch die Hinterlassenschaften ebenso wie durch gefüllte Tüten sei weiter ein Problem. Unabhängig davon, ob Hundekotbehälter künftig aufgestellt werden, wozu eine Kommune nicht verpflichtet sei, appellierte sie an die Hundehalter, die Hinterlassenschaften ordnungsgemäß zu entfernen. Weiter informierte sie über Fällarbeiten an der Kessach und über naturverträgliche Maßnahmen zur Fahrwegertüchtigung für Waldbesitzer nach den Biberaktivitäten an der Kessach Richtung Hüngheim. Für den neuen Grüngutplatz ist der Standort am Hochbehälter genehmigt.

Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Kontaktreduzierungen wurden einige Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst, berichtete die Ortsvorsteherin. So erhielt Merchingen in Richtung Hüngheim einen neuen Straßennamen, die Robinienstraße. Als Ersatz für die gefällten Kastanienbäume in der Eichenstraße fiel die Auswahl auf zwei Säuleneichen, die zugleich dem Straßennamen gerecht werden und inzwischen gesetzt wurden. Bevor die Ruhebank dort wieder ihren Platz findet, soll der leichte Hang mit einer kleinen Stützmauer abgefangen und der Boden durch den Ortschaftsrat gepflastert werden. Zudem schlägt der Ortschaftsrat aus dem bestehenden Flächennutzungsplan das Wohngebiet „Hofacker“ mit 50 461 Quadratmeter für die künftige Baugebietserweiterung vor.

Weiter informierte die Ortsvorsteherin über den Ablauf des geplanten Ausbaus des Wegenetzes „Multiweg Kessachtal 2“. Ende Februar seien mit den Baumfällarbeiten an der Kessach die ersten vorbereitenden Maßnahmen für die geplante „Raue Rampe“, eine sogenannte Fischtreppe, umgesetzt worden. Der Rückbau des Wehrs erfolge im September. Weitere Ausgleichsmaßnahmen wie die Entschlammung des Feuchtbiotops, das Pflanzen einer Hecke und das Setzen von weiteren Obstbäumen sind geplant (die FN berichteten). Zugleich beginne im November der Wegeausbau, so Kämmer, konkret der Abschnitt von der Mettelwiese bis zum Wasserpumphäuschen sowie beim Anstieg an der Mühlsteige Richtung „Kleine Weglein“. Bis März 2022 soll das abgeschlossen sein. Wenn danach der motorisierte Verkehr durch Nichtberechtigte zunimmt, wie manche in Merchingen befürchten, könnten „Anlieger frei“-Schilder aufgestellt werden, so der Ortschaftsratsbeschluss. Da der Haushaltsplan 2021 im Gemeinderat noch verabschiedet und bewilligt werden müsse, gebe es noch keine endgültigen Ergebnisse zu den Vorschlägen des Ortschaftsrats, so Anne-Katrin Kämmer. Fest stehe jedoch, dass die Sanierung von Feldwegen und Straßen dieses Jahr in Merchingen geplant sei.

Auf die Straße ausweichen

Schwerpunkt der Beratung zur diesjährigen Verkehrsschau war das bereits bemängelte Parken auf dem Gehweg sowie die Sicherheit an diversen Punkten der Akazienstraße.

Insbesondere an der Apotheke müssen Fußgänger und Kinderwagen auf die Straße ausweichen, da der Gehweg zeitweise komplett zugeparkt wird. Zum Teil verhindern im Zedernweg beidseitig geparkte Fahrzeuge das Passieren anderer Verkehrsteilnehmer.

Der Ortschaftsrat hält dennoch ein weiteres Hinweisschild für nicht sinnvoll, da Parken auf dem Gehweg durch die Straßenverkehrsordnung geregelt ist und ohne Zusatzschild nicht erlaubt ist. Es habe sich zudem gezeigt, dass das Aufstellen von Verkehrsschildern nicht immer den gewünschten Erfolg bringe.

Mehrere Vorschläge

Vorschläge für die Verkehrsschau sind unter anderem die Aufstellung eines „Vorfahrt-Gewähren-Schilds“ am Unfallschwerpunkt Kreuzung Akazienstraße/Eichenstraße von Hüngheim kommend und das erneute Aufhängen einer Geschwindigkeitsanzeigetafel am Ortseingang von Oberkessach kommend.

Der Ortschaftsrat hat weitere Ruhebänke aufgestellt. Für die Standorte haben Einwohner die Pflegepatenschaft übernommen. Die Ortsvorsteherin dankte für das Engagement und allen Mitwirkenden, die tatkräftig bei der Bepflanzung an der Mauer in der Akazienstraße und an der Kirchstaffel mitgeholfen haben.