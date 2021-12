Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auf dem Gnadenhof in Merchingen - Spendenbereitschaft hat in Corona-Zeiten deutlich abgenommen / Verein „Pony in Not“ ist auf Unterstützung angewiesen Friedliches Weihnachten im Stall

Adriana Schulz-Stubenrauch führt den Gnadenbrothof in Merchingen. Ihre Arbeit hört nie auf. Aber sie ist froh, wenn geschundene Pferde auf ihrem Hof noch eine gute Zeit verbringen können. Unterstützung erhält sie von den Mitgliedern des Vereins „Pony in Not“. © Daniela Käflein