Freude über „Übergangslösung“

Merchingen. Mit einer kleinen Feier wurde am Montag der neue Kindergarten in Merchingen im Beisein der gesamten Kindergartenleitung durch Bürgermeister Ralf Killian eröffnet.

Der Gemeinderat hatte sich in mehreren Sitzungen mit dieser „Übergangslösung“ befasst, die nunmehr realisiert wurde. Wie der Bürgermeister in seiner Ansprache sagte, zeichnete sich 2020, bereits nach einem Jahr der Eröffnung des Zentralkindergartens „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt ab, dass durch steigende Geburtenzahlen die Kapazität der Kindertagesstätte an ihre Grenze stoßen wird. In einem ersten Schritt wurde in Abstimmung mit dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) der Bewegungsraum in eine klassische Gruppe umfunktioniert, um kurzfristig den Mehrbedarf abdecken zu können. Die Betriebserlaubnis für diese Sofortmaßnahme wurde aber bis zum 27. Februar 2023 befristet.

In weiteren Überlegungen der Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat wurden Lösungsansätze auf Grundlage des Beschlusses „ein zentraler Kindergarten Ravenstein“ angestellt. Nach gescheiterten Grundstücksverhandlungen habe man sich dazu entschlossen, die Kindertagesstätte „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt im Bestand zu erweitern, der Planungsauftrag wurde bereits vergeben, sagte Bürgermeister Killian.

Paralleler Ansatz

Mit den Forderungen auf Anspruch auf einen Kindergartenplatz wuchs der Druck auf die Verwaltung weiter. Parallel hierzu wurde der Lösungsansatz, einen ehemaligen Kindergarten als Übergangslösung wiederzubeleben, aufgegriffen und weiterverfolgt. Unter frühzeitiger Einbeziehung der Unfallkasse, des Baurechts und des KVJS wurde auf Grundlage der noch bestehenden Betriebserlaubnis eine Übergangslösung für den Kindergarten in Merchingen für drei Jahre gefunden.

Damit der Betrieb dort möglich ist, waren umgehende Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen notwendig, wie Malerarbeiten, Sanierung der Toilettenanlage, Anpassung der Inneneinrichtung, Sanierungsmaßnahmen von Fenstern, Treppenaufgänge und Spielebenen. Auch die Außenanlage wurde neu gestaltet. In die Arbeiten wurde der Bauhof der Stadt Ravenstein eingebunden, der hier, wie Bürgermeister Killian lobte, gute Arbeit geleistet hat und auch auf die Situation im Bereich der Kleinkindbetreuung in Ravenstein einging.

Im Regelbetrieb bestehe eine Kleinkindgruppe mit zehn Kindern, eine Nestgruppe mit 14 Kindern ab drei Jahren und zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern unter drei Jahren, sowie nochmals eine Gruppe mit 25 Kindern ab drei Jahren als Übergangslösung, befristet bis 27. Februar 2023. Dies sind insgesamt 99 Kin-der.

Eine Erweiterung sei geplant auf drei Kleinkindgruppen mit jeweils zehn Kindern und fünf Gruppen mit jeweils 25 Kindern ab drei Jahren, was in der Summe Plätze für 155 Kinder ergebe. Bürgermeister Killian bedankte sich bei allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass der Kindergarten in Merchingen als Übergangslösung betrieben werden kann.

Die Stadtverwaltung sowie die Gemeinde- und Ortschaftsräte, so der Bürgermeister, wünschen der Einrichtung einen guten Start, den Kindern eine schöne Zeit und den Erzieherinnen viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit vor Ort. F