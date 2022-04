Förster gewährten spannende Einblicke

Merchingen. Dick „eingepackt“ kamen die Mitglieder des Ravensteiner Gemeinderates zur Waldbegehung, die in diesem Jahr von Schneeschauern begleitet wurde.

Wie Bürgermeister Ralf Killian bei der Begrüßung erklärte, werde man drei Waldbilder in der Nähe der Autobahn unter die Lupe nehmen.

Der Leiter der Forstbetriebsgemeinschaft Adelsheim, Jörg Puchta, erklärte: „Uns Förster freut dieses Wetter, denn die Pflanzen sind gerade im Boden – und für deren Wachstum ist Feuchtigkeit derzeit sehr wichtig.“ Die Revierleiter Christof Hilgers und Hubert Müller schlossen sich gerne an – und fanden das „Aprilwetter“ hervorragend.

Erstes Waldbild war die Erweiterung des „P+M“-Platzes an der Anschlussstelle der A 81 bei Osterburken. Der Gemeinderat der Stadt Ravenstein hat am 12. Juli 2017 seine Zustimmung zum Ausbau der zweiten Variante gegeben. Der bestehende Parkplatz mit 70 Stellplätzen war regelmäßig durch steigende Pendlerzahlen und Fahrgemeinschaften überlastet. Die Fahrzeuge parkten deshalb auf den Grünflächen und Wirtschaftswegen der Land- und Forstwirtschaft. Durch die Erweiterung im vergangenen Jahr wurde die Kapazität von 70 auf 138 Parkplätze erhöht.

Anschließend folgte ein Spaziergang zum nächsten Waldbild im Distrikt 9 „Großer Wald“. In Augenschein genommen wurde ein Buchenholzhieb in einem 130-jährigen Bestand in der Abteilung Waldeck. Dort konnten die Teilnehmer die in den vergangenen Jahren entstandenen Veränderungen deutlich sehen, was, wie Förster Christof Hilgers sagte, verschiedene Ursachen habe. Angesprochen wurde unter anderem der fortschreitende Klimawandel, die gefährliche Holzernte von durch Dürre geschädigten Buchen und das Pflanzen von angepassten Baumarten. Puchta führte aus, dass es immer wichtiger werde, einen klimastabilen Wald der Zukunft zu gestalten – mit Erfüllung all seiner Funktion. 2021/22 wurden 650 Festmeter Holz geerntet. Hilgers bemerkte, dass die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte des Waldbesitzers auch eine wichtige Zielsetzung seien – und somit die geschädigten Buchen vor einer gänzlichen Entwertung geerntet wurden. Einige Altholzgruppen, Eichen und Buchen, blieben auf der Fläche erhalten.

Letztes „Ziel“ war die Besichtigung des Wertholzplatzes im Regionalen Industriepark Osterburken. Dort begrüßte Platzwart Björn Mai von der Forstbetriebsleitung in Adelsheim die Teilnehmer. Er berichtete, dass die Gemeinde Ravenstein sich an der Wertholzsubmission der Forstlichen Vereinigung Bauland mit 47,36 Festmetern Eichen-Wertholz beteiligt hat. Ende März wurden die Zuschläge an die Meistbietenden erteilt. Die Ergebnisse seien mehr als erfreulich. Für eine Eiche mit 4,22 Festmetern erhielt ein Furnierwerk aus Lohr am Main den Zuschlag mit 2490 Euro je Festmeter. Die Verwaltung sowie die Gemeinderäte Ravensteins zeigten sich beeindruckt von dem mit 10 507,80 Euro „teuersten“ Stamm der Submission.

Revierleiter Hubert Müller erwähnte, dass diese imposante Eiche aus dem Bürgerwald in Ballenberg stammt. Im weiteren Verlauf erläuterten die Forstleute bestimmte Kriterien, welche die Erlöse der verschiedenen Stämme und deren Verwendung bestimmen.