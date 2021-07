Erste Fabrikhallen in einem Jahr möglich

Der Gemeinderat Ravenstein machte den Weg frei für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes „Rot II“ in Erlenbach. In einem Jahr könnten die ersten Fabrikhallen entstehen.

Merchingen. Das Gewerbegebiet „Rot II“ stand erneut auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderats Ravenstein. Wie Bürgermeister Ralf Killian am Donnerstagabend im Saal des Schlosses sagte, ist das bestehende Gewerbegebiet im Stadtteil Erlenbach die einzige Fläche der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Da diese nun nahezu vollständig bebaut ist, sei eine Erweiterung vorgesehen. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans soll ein Gewerbegebiet geschaffen werden, um den konkreten Bedarf örtlicher Betriebe und Unternehmen nach Gewerbeflächen zu decken.

Arbeitsplätze und Firmen sichern

Der Bebauungsplan diene zudem der Standortsicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe und damit dem Erhalt und dem Ausbau wohnortnaher Arbeitsplätze, sagte der Bürgermeister. Firmen hätten bereits ihr Interesse bekundet. Der erste Planentwurf mit textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Begründung wurde bereits erarbeitet und vom Büro IFK Ingenieure aus Mosbach dem Gemeinderat im Mai vorgestellt.

Der Entwurf sah eine Erschließungsstraße mit Wendehammer vor, der auch für größere LKW problemlos geeignet wäre. Links und rechts dieser Straße könnten großzügige Gewerbeflächen erschlossen werden. Die vorgesehene Gebäudehöhe liegt bei zwölf und deren Länge bei 50 Meter. Um das gesamte Gelände soll eine Bepflanzung erfolgen. Im oberen Bereich des neuen Gewerbegebiets ist ein Entwässerungsgraben vorgesehen, um das Oberflächenwasser aus den Äckern abzuleiten. Die 2,5 Hektar große Fläche, die jetzt noch landwirtschaftlich genutzt werde, sei sehr abschüssig, was die Erschließung nicht einfacher mache. Die Netto-Baulandfläche bezifferte IFK im Mai mit 2,2 Hektar. Die Verkehrsfläche beläuft sich auf sechs Prozent, die notwendige Ausgleichsfläche auf sieben Prozent der Fläche.

Gemäß den damaligen Anregungen aus dem Gremium, überwiegend der Gemeinderäte aus dem Stadtteil Erlenbach, wurde der gewünschte zweite Anschluss zur Ausbildung einer innergebietlichen Ringerschließung geprüft. Im Ergebnis, so Killian, sei ein zweiter Anschluss im angesprochenen außerörtlichen Bereich als kritisch einzustufen. Er wäre im Hinblick auf die bestehenden Neigungen der Gemeindeverbindungsstraße zwar machbar, läge allerdings außerhalb der Ortsdurchfahrt und hinter einer Mittelinsel zur Geschwindigkeitsreduzierung. Aufgrund der nachfolgenden Kuppe mit eingeschränkten Sichtverhältnissen sei damit zu rechnen, dass die Verkehrsbehörde einer Anbindung nur mit einer zusätzlichen Linksabbiegerspur zustimmen würde. In der Folge müssten der bestehende Graben sowie die im Bankett der Gemeindeverbindungsstraße liegenden Kabel aufwendig umgelegt beziehungsweise tiefer gelegt werden. Innerhalb des Gebiets würde sich ein wesentlich höherer Flächenverbrauch für die Erschließungsstraße ergeben, gleichzeitig wären deutlich ungünstigere Grundstückszuschnitte in Kauf zu nehmen, so Killian weiter. Durch die gewünschten Veränderungen würden sich zudem wesentliche Kostensteigerungen ergeben.

Ortschaftsrat stimmte zu

Der Ortschaftsrat aus Erlenbach habe sich deshalb nochmals mit dem Sachverhalt befasst. Die zweite Ausfahrt wäre weiter sein Wunsch. Der „Einfahrtstrichter“ zum jetzigen Baugebiet sollte nochmals überprüft werden. Ein weiteres Anliegen galt der Abführung des Oberflächenwassers. Der Ortschaftsrat Erlenbach stimmte aber schließlich dem ersten vorgestellten Planentwurf zu.

Ohne weitere Anmerkungen beschloss auch der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Rot II“ im Stadtteil Erlenbach. Maßgebend für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der Abgrenzungsplan vom 3. März 2020, gefertigt vom Büro IFK-Ingenieure. Zudem billigte der Gemeinderat den Vorentwurf des Bebauungsplans „Rot II“ gemäß der ursprünglichen Planung mit der verkehrstechnischen Erschließung als Stichstraße mit Wendeanlage. Dieser wurde für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange freigegeben. Der Gemeinderat empfahl dem Gemeindeverwaltungsverband Osterburken, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern und einen Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des weiteren Verfahrens zu fassen. Bürgermeister Killian hofft, dass in etwa einem Jahr mit dem Bau erster Fabrikhallen im neuen Gewerbegebiet begonnen werden kann.