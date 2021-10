Erntedankfeier mit Stationenweg

Hüngheim. Ein goldenes Oktoberwetter lockte am vergangenen Sonntag viele Hüngheimer zur Erntedankfeier, die dieses Jahr im Freien abgehalten wurde, sowie zum liebevoll gestalteten Stationenweg der katholischen Frauengemeinschaft.

An vier Stationen, drei davon waren an einem Kreuz aufgebaut und eine am Zaun des Spielplatzes, hatten fleißige Helferinnen Erntegaben, wie Äpfel, Trauben, Walnüsse, Kürbisse in vielen schönen Variationen, Kartoffeln, Karotten, bunte Blumen und andere Dinge, die zum Thema Herbst passen, ansprechend dekoriert. Schöne Gedichte, christliche Texte, aber auch Rezeptvorschläge machten jede Station zu einem interessanten Blickfang, an dem die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Rundweg ein bisschen verweilen und beim Lesen der Texte Dankbarkeit für Gottes gute Werke empfinden konnten.

Mehrere Anlaufpunkte

Am Spielplatz konnten die Gäste zusätzlich noch die Erntedank-Mandalas betrachten, die zahlreiche Hüngheimer Kinder farbenfroh und kreativ gestaltet hatten. Dass in der Erntezeit nicht nur die Arbeit im Fokus stehen sollte, sondern dass sich jeder auch noch Zeit für Ausflüge und Ruhepausen nehmen sollte, wurde am Kreuz in der Händelstraße deutlich, da dort neben einem Fahrrad auch eine Bank mit gemütlichen Kissen aufgebaut war und zum Innehalten einlud.

Trachtenkapelle spielte Musik

Nachdem sich die Hüngheimer alle Stationen angeschaut hatten, war es Zeit, sich auf den Weg zum Sportheim zu machen, wo Kaffee, selbstgemachte Kuchen und Getränke auf die Gäste warteten. Außerdem sorgte die Trachtenkapelle „Die Hüngheimer“ mit ihrer Musik für gute Unterhaltung und einen lockeren Nachmittag. Die Besucher freuten sich, dass sie unter Einhaltung der 3-G-Regel wieder miteinander ins Gespräch kommen konnten –eine rundum gelungene Veranstaltung: Die Organisatorinnen waren beeindruckt von der großen und positiven Resonanz.

Die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim bedankte sich aus diesem Grund bei allen Unterstützern und bei den Kindern für die Erntedank-Mandalas. Ein besonderer Dank galt der Trachtenkapelle „Die Hüngheimer“ für ihre musikalische Begleitung und dem Hüngheimer Freizeitclub für die Bereitstellung des Sportheims.