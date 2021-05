Erlenbachbrücke kann wieder befahren werden

Erlenbach. Die Brücke über den „Erlenbach“ wurde seit Anfang März durch die bauausführende Firma Heizmann umfangreich saniert. Es erfolgte eine grundlegende Instandsetzung aller Brückenbauteile, ausgenommen dem Unterbau.

Brücke langfristig erhalten

So wurden neben der Fahrbahn, die Abdichtungen und die Brückenkappen sowie beide Geländer, Fahrbahnanschlüsse und Entwässerungseinrichtungen erneuert. Diese durchgeführten Arbeiten dienen dem langfristigen Erhalt des Bauwerkes, das zwischenzeitlich in die Jahre gekommen war. Zudem haben Chlorid, Feuchtigkeit und Entwässerungsprobleme erhebliche Schäden an der Erlenbachbrücke verursacht.

Die Baukosten für dieses Sanierungsprojekt bezifferte der zuständige Bauleiter des Straßenbauamtes Neckar-Odenwald-Kreis, Volker Henn, auf rund 320 000 Euro. Die notwendigen Finanzmittel werden aus dem kommunalen Infrastrukturerhaltungsprogramm des Landes Baden-Württemberg gefördert, das der Erhaltung des Straßen- und Brückennetzes im Land dient.

Baustelle geräumt

Nach dem Betonieren der beiden Brückenkappen erfolgte bereits die Räumung der Baustelle. Danach wurde der Fahrbahnbereich neu asphaltiert und die Markierungen aufgebracht. In der vergangenen Woche wurden die neuen Brückengeländer durch eine Fachfirma montiert, die noch einen neuen Anstrich erhalten werden. Es waren noch einige kleinere Restarbeiten durchzuführen.

Fristgerecht fertig geworden

Die Bauarbeiten wurden wie geplant, fristgerecht in diesem Monat beendet, so dass nun alle Straßensperrungen wieder aufgehoben wurden und die Brücke problemlos befahren werden kann. F