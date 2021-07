Erhard Walz zum Ehrenmitglied ernannt

Oberwittstadt. Die gut besuchte Jahreshauptversammlung des TSV Oberwittstadt, die Corona-bedingt im Dorfgemeinschaftshaus stattfand, wurde vom Vorsitzenden Martin Hofmann eröffnet. Er begrüßte neben Oberwittstadts Ortsvorsteher Erhard Walz auch Bürgermeister Ralf Killian.

Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder ging es gleich zum Tagesordnungspunkt Ehrungen über. Des Weiteren nahm der Verein die Jahreshauptversammlung zum Anlass, Erhard Walz wegen seiner großen Verdienste um den TSV, zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Reparaturarbeiten

Ehrungen und Wahlen beim TSV Oberwittstadt Für 25-jährige Mitgliedschaft beim TSV Oberwittstadt wurde eine ganze Reihe von Mitgliedern geehrt. Das waren Regina Hornung, Reinhilde Keppler, Christine Kern, Rebecca Klein, Gerda Ulrich, Margit Volk, Andrea Walz, Adelheid Weber, Ingrid Ziegler, Werner Günther, Timo Hügel, Arno Kern, Jochen Kern, Sven Klohe, Armin Müller, Falco Schubert, Bernd Sebert, Benedikt Walz und Clemens Ziegler. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Bernhard Hügel, Thomas Karlein, Alfons Rothengaß, Gerhard Ziegler und Klaus Ziegler geehrt. Beim Tagesordnungspunkt Wahlen wurde der bisherige Vorsitzende Martin Hofmann wiedergewählt. Auch Heiko Hügel wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Zum neuen Vereinskassierer wurde Marco Heckmann ernannt. Er übernahm den Posten von Peter Klingbeil, der nach 24 Jahren sein Amt zur Verfügung stellte. Hofmann bedankte sich bei Klingbeil mit einem Präsent und würdigte seine großen Verdienste um den Verein. Die Beisitzer Bernhard Hügel und Jens Rupp wurden ebenfalls bestätigt. In den Sportausschuss wurden folgende Personen gewählt: Fabian Arnold, Michael Friedlein, Marc Hornung, Christoph Keppler, Christian Schledorn, Josef Schmitt, Benedikt Walz und Nicolai Walz. Zum Abteilungsleiter Fußball wurde Klaus Rüttenauer ernannt. Stellvertreter werden Steffen Ehmann und Simon Pfaff. Kassenprüfer werden Paul Kern und Christian Kern. Die Leitung der Damengymnastik übernimmt Margit Volk. Ludwig Klohe wird Sportplatzkassierer.

In seinem Bericht erläuterte der Vorsitzende Martin Hofmann die derzeitige Lage des Vereins. Einige Verschönerungs- und Reparaturarbeiten in und am TSV-Sportheim wurden durchgeführt. M

it dem Bau einer Lagerhalle läuft derzeit ein großes Projekt. Hofmann ging sowohl auf den sportlichen Teil aller Mannschaften ein, als auch auf die finanzielle Situation.

Er bedankte sich bei allen, die mit dem TSV Oberwittstadt sympathisieren und ihn durch ihre Spenden unterstützen.

Beim virtuellen Spiel TSV Oberwittstadt gegen den FC Corona wurden alle aufgerufen mitzumachen, um die geplanten Einnahmen aus den ausgefallenen Veranstaltungen einigermaßen kompensieren zu können.

Patrick Volk (Trainer der SG) wurde an diesem Abend gebührend verabschiedet. Ebenso Lars Zeller der nach sieben Jahren TSV, den Verein Richtung Sindolsheim verlässt.

Dank für tolle Unterstützung

Zum Ende seines Berichts bedankte sich der Vorsitzende bei seinem Vorstandsteam für die großartige Unterstützung, ebenso beim Sportausschuss, Förderverein, Sportheim- und Hüttenpersonal und ganz besonders beim Platzwart-Team, das unzählige Stunden für den Verein investiert.

Josef Schmitt und sein Sohn Sandro erhielten für ihr besonderes Engagement ein Präsent.

Anschließend wurden die Aktivitäten der Abteilung Fußball, Jugendfußball Ravenstein, Tischtennis und Damengymnastik vorgetragen. Peter Klingbeil stellte im Anschluss den Kassenbericht vor.

Es folgte der Kassenprüfbericht und die einstimmige Entlastung des Vorstands. Ortsvorsteher Erhard Walz und Bürgermeister Ralf Killian überbrachten unisono die Grüße der Stadt Ravenstein.

Lob für vorbildliche Arbeit

Beide waren voll des Lobes bezüglich der vorbildlichen Vereinsarbeit desd TSV, die einen wichtigen und wertvollen Beitrag für das Gemeinwesen leiste.

Dazu brauche es nicht nur ausdauernde aktive Sportler, sondern auch Verantwortliche die im Hintergrund wirken.