Erfrischendes Fastnachtsprogramm in Ballenberg

Ballenberg. Im zweimal ausverkauften Bürgerhaus zeigte die kfd Ballenberg/Unterwittstadt ihr abwechslungsreiches und niveauvolles Programm. Den Anfang machten Damen vom „horizontalen Gewerbe“, zehn Laylas tanzten in „Arbeitskleidung“. Moderatorin des Abends, Elke Autrata, begrüßte das Publikum. Beim Kindertanz war das Thema „Besuch zweier Astronauten auf dem Mars“. Der gespielte Witz bewies eindeutig, dass die Frauen nicht da wohnen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.

Im „Sketch ohne Worte“ fehlten einem wirklich die Worte. Eine Anekdote aus dem Rathaus lieferte Winfried Adelmann, der nach langem Dienst für die Stadt Ravenstein sich nun im wohlverdienten Ruhestand befindet. Die Teenies von der Joyrobic-Tanzgruppe Erlenbach wagten den Sprung über den großen Teich und zeigten einen Tanz zum Thema „High-School-Musical“ mit Basketballerinnen und Cheerleadern. In der Sitzung der frisch fusionierten Feuerwehrabteilungen Ballenberg und Unterwittstadt wurde unter anderem viel Klatsch und Tratsch aus dem Ortsgeschehen diskutiert.

Nach der Pause fiel beim Anblick des männlichen Körperteils eines Passanten (David Stock) einer Frau (Ann-Kathrin Lang) gleich wieder ein, dass sie beim Einkauf die Shrimps vergessen hatte. Immer spannend und spannungsgeladen: Jeannette und Lina Schmitt plauderten aus dem „Nähkästchen“. Den dritten Tanz des Abends zeigten Touristinnen und Touristen. Nach einer Begrüßung durch den Flugkapitän und detaillierten Einweisungen durch die Flugbegleiterinnen ging die Reise los – ab nach Mallorca. In der Bütt erschien schließlich Sabine Hornung, die ihr Leid als Frau über 50 klagte. Die Zuhörerinnen lachten Tränen. Und das blieb so, denn weiter ging es mit „Bauer sucht Frau“. Die Zeit verging wie im Flug, als Moderatorin Elke Autrata, die mit ihrer Schlagfertigkeit die richtigen Worte fand, und spontan auf das Publikum reagierte, sich am Ende mit einem Gedicht vom Publikum verabschiedete.