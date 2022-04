Einen „Vermittler“ ins Boot holen

Merchingen. Die Generalversammlung des Musikvereins Merchingen im Probenraum des Schlosses machte die „Verwerfungen“ zwischen Mitgliedern und Vorstand deutlich. Harmonisch wurden noch die ersten Tagesordnungspunkte – mit den Berichten und Ehrungen durch den Verein und des Verbandes – abgehandelt.

Neuwahlen ohne Ergebnis

Die Neuwahlen blieben jedoch ohne Ergebnis, denn es wurde kein neuer Vorsitzender gefunden. Schließlich wurde beschlossen, dass in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, deren Termin noch nicht feststeht, ein neuer Versuch gestartet werden soll, bei dem ein neuer Vorstand gewählt wird.

Vereins- und Verbandsehrungen beim Musikverein Merchingen Für zehnjähriges Musizieren wurden Wolfgang Elsen, Benita Leimbach, Leonie Bayer und Tom Elsen geehrt. Für 20-jähriges Musizieren wurde Hans Knotz, für 25 Jahre Michael Walter, für 30 Jahre Jens Attinger, für 40 Jahre Arnd Schindler und für 50 Jahre Kurt Angstmann mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Mit der Verbandsehrennadel des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland wurden Ralf Kallab und Andreas Bayer ausgezeichnet. Mit der silbernen Ehrennadel wurde Michael Walter für seine 25-jährige, Arnd Schindler für seine 40-jährige, und Kurt Angstmann für seine 50-jährige aktive Tätigkeit mit der großen Goldenen Ehrennadel des Bundes deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. Mit der Sonderehrennadel für besondere und langjährige Verdienste um den Blasmusikverband wurde Bernd Otterbach geehrt. In seiner kurzen Laudatio ging Münkel auf dessen Verdienste ein. Seit dem 1. Januar 1976 ist Otterbach aktives Mitglied, übte jahrelang viele verschiedene Funktionen im Verein aus, war Vorsitzender und Dirigent. F

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Ralf Kallab und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ging der Vorsitzende des Blasmusikverbandes, Herbert Münkel, auf einige interessante Punkte der derzeitigen Verbandsarbeiten ein.

Schriftführerin Vanessa Otterbach verlas die Tätigkeitsberichte für die „Corona-Jahre“ 2020 und 2021, die dem Verein viele Events und Auftritte genommen haben. Im vergangenen Jahr gehörten der Kapelle 35 Aktive an. Wie der Vorsitzende in seinem Bericht informierte, hatte man im vergangenen Jahr zahlreiche Ausfälle an Veranstaltungen zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie habe auch beim Musikverein vieles verändert. So konnte auch das im vergangenen Jahr geplante 85-Jahr-Vereinsjubiläum nicht gefeiert werden. Der geplante Vereinsausflug wurde ebenfalls abgesagt. Jetzt habe man endlich die Möglichkeit, fast wieder unter „Normalbedingungen“ Musik machen können.

Im Ausblick auf die bevorstehenden Neuwahlen sagte Kallab, dass er bereits vor einem Jahr angekündigt habe, bei der kommenden Wahl nicht mehr anzutreten. Während seiner 17-jährigen Amtszeit habe es viele Höhen, aber auch einige Tiefen gegeben.

„Kritiker tragen zur Unruhe bei“

Der stellvertretende Vorsitzende Artur Dietz sagte in seinem Bericht, dass die Musiker im vergangenen Jahr 561 Stunden leisteten. Auch er sprach von einer „schwierigen“ Coronazeit, welche den Verein verändert habe. Und er sprach auch das im Verein bestehende Kommunikationsproblem an und wünschte sich, dass der Verein wieder zusammenwachsen möge. Leider seien einige „Kritiker“, die trotz ihrer Minderheit zur Unruhe im Verein beitragen würden, zu Aussprachen nicht erschienen. Auch er werde bei einer Neuwahl nicht mehr antreten.

Dirigentin Katharina Schwab freute sich, dass nun wieder jeden Dienstag die Proben stattfinden dürfen. Die bisherige Qualität der Auftritte sollte wieder hergestellt und die Proben noch besser besucht werden. Sie wünschte sich, dass der Verein wieder aktiver werde und sich wieder öffentlich präsentieren könne. „Qualitätstechnisch“ müsse man aber in Zukunft wesentlich besser werden, mahnte die Dirigentin an.

Dem Kassenbericht von Michael Walter über die finanzielle Situation war zu entnehmen, dass der Verein 2020 und 2021 einen kleinen Gewinn erwirtschaftet hat. Der Prüfbericht wurde von Herbert Münkel vorgelesen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Deutliche Differenzen

Bei den Neuwahlen wurden die Differenzen im Verein deutlich. Der Vorsitzende Ralf Kallab verzichtete auf eine Wiederwahl und meinte, man solle die jüngere Musikergeneration mit in die Vorstandsarbeit einbinden. Fakt ist, dass es keine Vorschläge für eine Neuwahl des Vorstandes gab. Zum Wahlleiter wurde Präsident Herber Münkel gewählt. Nachdem die Wahl des Vorsitzenden erfolglos blieb, schlug er vor, eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Musikvereins, der fast 100 Jahre alt ist, zeitnah einzuberufen. Bis dorthin sollen weitere Gespräche stattfinden und die Differenzen gelöst werden. Münkel schlug vor, seitens des Verbandes an der Problemlösung mitzuarbeiten. Der bisherige Vorstand bleibt weiterhin im Amt.

Unter Punkt „Verschiedenes“ gab Vorsitzender Kallab die Jahrestermine bekannt.

Alle Mitglieder informieren

Altbürgermeister Horst Weber bat darum, jedes Mitglied über die derzeitige Situation zu informieren, denn in letzter Konsequenz würde es, wenn keine zukunftsfähige und tragbare Lösung gefunden würde, unweigerlich die Auflösung des Vereins bedeuten. Er bat zudem Herbert Münkel darum, mit den Mitgliedern zu sprechen. Dieser betonte, dass der Vorstand in den nächsten sechs Wochen gefordert sei, nach Problemlösungen zu suchen.

Er bat um die Hilfe des Verbandes und sagte auch zu, mit einem außenstehenden „Vermittler“ wieder nach Merchingen zu kommen. Mit diesem Vorschlag zeigten sich die anwesenden Mitglieder einverstanden. F