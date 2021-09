Ein „Ja“ auf Gottes Zuspruch

Merchingen. Am vergangenen Wochenende wurden in der evangelischen Kirche Merchingen elf Konfirmanden von Pfarrer Dr. Dietmar Reizel konfirmiert. Die Konfirmierten hatten sich über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren durch den wöchentlichen Konfirmandenunterricht sowie den Besuch von Gottesdiensten vorbereitet, um ihr persönliches „Ja“ auf Gottes Zuspruch in einem öffentlichen Einsegnungsgottesdienst zu bekräftigen. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie fanden die Konfirmationen in zwei separaten Gottesdiensten statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag wurden Micha Behringer, Ilja Dollinger, Lea Ertl, Tabea Huber, Janina Schimmel-Kunz und Samira Schimmel-Kunz konfirmiert. In einem weiteren Gottesdienst der sonntags statt fand, wurden Maria Nenninger, Amy Vetter, Sophia Weniger, Tim Gerner und Finn Lohmann konfirmiert.