Gleich vier Kinder der drei Inhaber der Firma Schimscha in Erlenbach wollen in das Familienunternehmen eintreten. Sie sollen behutsam an ihre künftigen Aufgaben herangeführt werden.

Erlenbach. „Wir liegen am Ende der Welt“, sagt Johannes Schimscha, Mitgeschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Denn die Firma befindet sich in Ravenstein-Erlenbach, einem Dorf mit 341 Einwohnern. Wer

...