Eigenbetrieb Wasserversorgung Ravenstein hatte Jahresgewinn zu hoch ausgewiesen

Merchingen. Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Stadt Ravenstein“ für die Jahre 2017 und 2018 sind in den Gemeinderatssitzungen am 19. November 2018 sowie 18. Dezember 2019 festgestellt worden. Das Finanzamt Mosbach hat sich nun, wie Kämmerin Sandra Schöll sagte, zur Betriebsprüfung angekündigt. Während der Vorbereitung hat die Verwaltung festgestellt, dass die Beschlüsse nicht mit denen, durch das Steuerberatungsbüro erstellten Jahresabschlüsse und damit auch nicht mit denen, den Finanzbehörden gegenüber erklärten, übereinstimmten.

Die festgestellten Differenzen ergeben sich jeweils aus den fehlenden Buchungen beziehungsweise Steuerrückstellungen. Infolgedessen ist der jeweils für beide Jahre ausgewiesene Jahresgewinn zu hoch. Deshalb sind die Jahresabschlüsse nochmals formal neu festzustellen und über die Verwendung des Gewinns neu zu beschließen. Die neuen Zahlen wurden von der Kämmerin nochmals erläutert. Der Gemeinderat stimmt den neuen Jahresabschlüssen für die beiden vorgelegten Jahre einstimmig zu.

Neuer Antrag gestellt

Unter Punkt „Verschiedenes“ gab Bürgermeister Killian bekannt, dass für den Ausbau der Benno-Rüttenauer-Straße ein neuer Zuschussantrag gestellt wurde, nachdem der letzte abgelehnt wurde.

Zudem wies der Bürgermeister auf zwei bestehende große Probleme hin. Die bisherigen Mäh- und Mulcharbeiten können vom bisherigen Unternehmer nicht mehr durchgeführt werden, so dass man auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgefirma ist. Auch der Unternehmer der seither den Winterdienst in der Stadt ausführte, hat diese Dienstleistung ebenfalls gekündigt. Auch hier ist man auf der Suche nach einer Lösung, denn der Winter kommt bald, , so Bürgermeister Killian. F

