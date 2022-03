Drei leicht Verletzte

Merchingen. Ein „Notrufer“ meldete der Polizei am Samstag, gegen 20.40 Uhr, einen Unfall in Merchingen. Nach ersten Feststellungen der Beamten vor Ort war eine 62-Jährige mit ihrem Volvo in der Rubinienstraße unterwegs und wollte in die Eichenstraße einbiegen. Hierbei hatte sie wohl den von links kommenden 50-jährigen VW-Golf Lenker übersehen und rammte dessen Wagen seitlich, so dass dieser abgewiesen wurde und in einem Vorgarten zum Stehen kam.

Unglücklicherweise verkeilte sich der Golf in ein abgesägtes Buschwerk, so dass sich dessen Bergung als schwierig erwies. Im Pkw Golf befand sich auch ein 17-jähriger Beifahrer, der – wie die beiden Pkw-Lenker – leicht verletzt wurde.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Entgegen den ersten Meldungen hatte sich der Golf nicht überschlagen und es wurde auch niemand eingeklemmt, so die Polizei.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Notarztwagen und zwei Rettungswagen vor Ort. Zur weiteren medizinischen Beobachtung wurden die drei Verletzen in ein Krankenhaus gebracht.