Diskussionen um Hundekotbehälter

Merchingen. Die Anschaffung von Hundekotbehältern für die Stadt Ravenstein sei, wie Bürgermeister Ralf Killian in der Sitzung des Gemeinderates sagte, schon einige Zeit ein „brennendes Thema“. Bereits in mehreren Sitzungen habe man sich darüber unterhalten. In der Sitzung wolle man nun aber abschließen einen „Knopf“ dran machen. Bis der Gemeinderat jedoch eine endgültige Entscheidung traf, wurde heftig diskutiert und unterschiedliche Meinungen ausgetauscht.

Insbesondere Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer kämpfte für ihren Ortsteil Merchingen für die Behälter, da dort mehr als 90 Hunde registriert sind. Es sollten dort weitere Hundekotbehälter, auch am Sportplatz, aufgestellt werden. Wie Bürgermeister Killian eingangs betonte, sei er kein Freund der Hundekotbehälter, denn wenn man jedes Ort betrachtet, laufe jeder Hundebesitzer in eine andere Richtung. Zudem stelle sich die Frage, wieviel solcher Behälter man in jedem Stadtteil brauche.

Die Aufstellung weiterer Hundekotbehälter, wie dieser an der Alla Hopp!-Anlage in Merchingen, wird es in Ravenstein nicht geben. © Helmut Frodl

Die Unterhaltung und Reinigung ist für die Stadt zudem ein hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand. Nach den gemachten Erfahrungen der Nachbarkommunen würden dort keine solche Behälter mehr aufgestellt werden, so der Bürgermeister,. Eine Nutzung der besagten Behälter durch Hundebesitzer „ist doch sehr traurig“. Die Verwaltung schlage deshalb vor, den jetzigen Standort des aufgestellten Behälters in den „Mettelwiesen“ beizubehalten und keine weiteren Hundekotbehälter mehr im gesamten Stadtgebiet aufzustellen. Wie Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer sagte, habe sich die Aufstellung des jetzigen Behälters bewährt und man erkenne, dass die Wege deutlich sauberer seien.

Der Ortschaftsrat habe sich für die Aufstellung weiterer Behälter ausgesprochen und sehe einen Sinn darin, einen Weiteren am Sportplatz aufzustellen. Nach Aussagen der Bauhofmitarbeiter wurde der Behälter am Anfang gut angenommen, zwischenzeitlich nehme die Nutzung jedoch ab.

In den anschließenden Wortmeldungen meinte Gemeinderat Clemens Walz, dass man entweder eine flächendeckende Aufstellung in ganz Ravenstein oder gar keine vornehmen solle. Sollten in Merchingen weitere Behälter aufgestellt werden, müsse er das Thema im Ortschaftsrat Ballenberg erneut ansprechen, da der Vorschlag zur Aufstellung solcher Behälter schließlich aus seinem Ortschaftsrat gekommen sei. Gemeinderat Bernhard Steinbrenner sprach zudem den hohen Kostenfaktor für die Stadt an und verneinte eine weitere Aufstellung von Hundekotbehältern.

Schließlich beschloss der Gemeinderat mit sieben Ja, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung, dass außer dem jetzigen Standort keine weiteren Hundekotbehälter aufgestellt werden sollen. F