Die „schwarze Null“ löst Freude aus

Oberwittstadt. In seiner Sitzung am Donnerstagabend befasste sich der Gemeinderat mit einem „komplexen“ aber für die Stadt doch sehr erfreulichen Thema: die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 sowie des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung der Stadt Ravenstein. Die Stadt schreibt in diesem Jahr eine „schwarze Null“ und in den nächsten Jahren, so sieht es die mittelfristige Finanzplanung vor, werden sogar Überschüsse erwirtschaftetet.

Ortsvorsteher Clemens Walz (Ballenberg) fasste das von Kämmerin Sandra Schöll vorgetragene Zahlenwerk als „toll“ und „sehr gut gemacht“ zusammen und meinte, so könne es in Zukunft weitergehen. Zudem lobte er die sehr gute Arbeit der Kämmerin bei der Zusammenstellung des Haushaltsplanes, der mit einer „schwarzen Null“ abschließt. Darüber könne man mehr als zufrieden sein.

Auch Bürgermeister Ralf Killian war zufrieden, denn in den nächsten Jahren wird sich die Stadt mit „Megathemen“ verbunden mit vielen Baumaßnahmen beschäftigten. Gemeinsam wolle man eine Grundlage für die Zukunft von Ravenstein schaffen.

In einer kleinen, aber sehr detaillierten Präsentation gab Kämmerin Sandra Schöll dem Gemeinderat einen Überblick über die Einnahmen und Ausgabensituation. Man könne einen ausgeglichenen Haushalt vorstellen. Im Gesamtergebnishaushalt 2022 belaufen sich die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen auf jeweils 8 167 900 Euro. Somit würden bei planmäßigem Verlauf die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Schöll ging auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge ein. Sowohl die Einnahmen aus der Grundsteuer A als auch B werden sich nach einer beschlossenen Erhöhung der Hebesetze durch den Gemeinderat erhöhen. Mit Blick auf die andauernde Pandemie und ihre noch nicht abzusehenden wirtschaftlichen Folgen werde in 2022 ein Gewerbesteueraufkommen von 650 000 Euro geplant. Auf die Stadt Ravenstein entfalle 2022 ein Anteil an der Einkommensteuer von 1,773 Millionen Euro, was gegenüber dem Planansatz von 2021 eine Verbesserung von rund 71 000 Euro bedeute. Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin ein Rückgang um rund 11 000 Euro von 84 411 Euro im Vorjahr auf 73 200 Euro in 2022 erwartet. Bei den Schlüsselzuwendungen des Landes wird in 2022 mit einer deutlichen Steigerung gerechnet, so dass erstmals der Betrag von zwei Millionen Euro überschritten wird, da mit 2 029 300 Euro gerechnet wird.

Bei den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen mit 2 551 800 Euro veranschlagt und liegen damit rund 497 000 Euro über dem Planansatz des Vorjahres. Die Kreisumlage bleibt mit 1 083 200 Euro nahezu gleich wie im Vorjahr. Aufgrund der planmäßigen Tilgung der Darlehen sinke die Zinsbelastung des Kernhaushaltes weiter und wird 2022 auf 53 700 Euro veranschlagt, Vorjahr 61 759 Euro.

Der Gesamtfinanzhaushalt erhält Einzahlungen von 7 504 100 Euro, denen Auszahlungen von 7 078 900 Euro entgegenstehen. Nachdem der Gesamthaushalt, so die Kämmerin, ausgeglichen ist, handelt es sich bei der Differenz in Höhe von 425 200 Euro um die nicht zahlungswirksam werdenden Nettoabschreibungen, die damit für die ordentliche Tilgung der Darlehen sowie für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 1 647 400 Euro und die Auszahlungen auf 3 375 500 Euro, so dass ein Finanzierungsmittelbedarf von 1 390 000 Euro besteht. Es soll aber keine Kreditaufnahme erfolgen, da die vorhandene Liquidität ausreiche, den Finanzmittelbedarf zu decken.

Auch in diesem Jahr prägen erneut hohe Investitionen das Bild des vorliegenden Haushalts. Für Baumaßnahmen (Straßenbau und Abwasserbeseitigung) sind im Haushalt 2 857 500 Euro veranschlagt. Die wichtigsten Ausgaben des Investitionshaushaltes sind: Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 1,4 Millionen Euro, für Kanalbaumaßnahmen 1,035 Millionen, Abwasserbeseitigung 351 500 und für die geplante Erweiterung der KITA Entdeckerzwerge ist eine Planungsrate von 50 000 Euro vorgesehen.

Vorhaben im Straßenbau

Beim Straßenbau sind die größten Maßnahmen das Baugebiet „Kirchäcker“ in Erlenbach, die Benno-Rüttenauer-Straße sowie der Dorfplatz in Oberwittstadt, das Baugebiet „Wasserstube“ Ballenberg sowie die Abbiegespur zum Lebensmittelmarkt in Merchingen.

Bei der Abwasserbeseitigung stehen folgende Projekte an: Das Baugebiet „Kirchäcker“ in Erlenbach, die Benno-Rüttenauer-Straße in Oberwittstadt, das Baugebiet „Wasserstube“ Ballenberg, der Nussbaumweg und die Erneuerung der Regel, Mess- und Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken. Zur Erneuerung des Fuhrparks des städtischen Bauhofes ist die Anschaffung eines Kommunaltraktors sowie eines Kippers vorgesehen. Des Weiteren sind für den Digitalfunk der Feuerwehr rund 41 000 Euro veranschlagt.

Zum 1. Januar 2022 hat der Schul-denstand des Kernhaushaltes 1 361 835 Euro betragen, sagte die Kämmerin. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 467,41 Euro. Für das Jahr 2022 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass bei planmäßiger Tilgung der Stand der Verschuldung zum 31. Dezember auf 1 283 420 Euro sinken würde. Zum 1. Januar betrug der Bestand an liquiden Mittel 2 412 386 Euro. Dieser Finanzierungsmittelbestand würde bei planmäßigem Verlauf um 1 390 900 Euro auf 1 2021 486 Euro sinken und noch deutlich über dem Mindestbestand liegen. Als sehr erfreulich bezeichnete die Kämmerin die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt, der seit 2015 kontinuierlich zurückgehe.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnis- und des Finanzhaushaltes werde sich in beiden Bereichen der positive Trend bis 2025 fortsetzen. Nach der „schwarzen Null“ in diesem Jahr rechnet die Verwaltung mit Zahlungsmittelüberschüssen. Es ist des-halb, nach den jetzigen Berechnungen, keine Aufnahme von Darlehen erforderlich. Zudem stünden Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung. Zudem ist die Liquidität in den nächsten Jahren jederzeit gegeben, wenn auch aufgrund der Vorfinanzierung der Erschließung neuer Baugebiete diese abnehmen wird. Auch werde die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2025 nach jetzigen Berechnungen deutlich auf 343,50 Euro sinken.

Ohne Wortmeldungen wurde der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung genehmigt.

Haushaltsrede des Bürgermeisters

In seiner kurzen Haushaltsrede ging Bürgermeister Ralf Killian auf den beschlossenen Haushaltsplan ein. Erfreulich sei, dass man das veranschlagte Gesamtergebnis ausgleichen könne. In diesem Jahr, das immer noch im Zeichen der Corona-Pandemie steht, werden die angestellten Ideen und Lösungsansätze aus dem vergangenen Jahr in die Tat umgesetzt.

Man beschäftige sich mit vielen „Megathemen“ in der Stadt, wie Bildung und Betreuung (Grundschule/Kindergarten), Digitalisierung (Schule und Verwaltung) sowie die Erschließung von Bauplätzen und einer Vielzahl von Baumaßnahmen, die jedoch ohne Fördermittel in diesem geplanten Umfang nicht möglich wären. „Packen wir es gemeinsam an und schaffen wir eine Grundlage für die Zukunft Ravensteins“ sagte der Bürgermeister.

Sein Dank galt Kämmerin Sandra Schöll und allen am Haushaltsplan beteiligten Mitarbeitern. Ein Dank galt auch den Ortschafts- und Gemeinderäten für das Vertrauen, welches sie der Verwaltung mit dem Beschluss dieses Haushaltsplanes entgegenbringen. „Gehen wir gemeinsam allen Herausforderungen der Zukunft für Ravenstein an“, sagte Bürgermeister Killian, der auch der Bevölkerung für die Unterstützung der Arbeit dankte.

Unter Punkt „Verschiedenes“ berichtete Bürgermeister Killian über die derzeitige Situation über die geplante Kindergartenerweiterung „Entdeckerzwerge“ wo zwischenzeitlich für zwei Jahre eine Kompromisslösung gefunden wurde (siehe Bericht auf Seite 11).

Ein weiteres Thema war die Straßenbeleuchtung und die damit verbundene Instandsetzung einiger defekter Straßenleuchten. Hier gebe es erhebliche Lieferengpässe von bis zu sechs Monaten bei der Lieferung von Leuchten und Leuchtmitteln. (Weiterer Bericht folgt) F