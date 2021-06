Heinrich Schimmel, ein über die Region hinaus bekannter Schmiedemeister, Freund und Förderer vieler örtlicher Vereine, feiert am Dienstag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 8. Juni 1931 in Merchingen als zweites von sieben Kindern des Schmiedemeisters Heinrich und Katharina Schimmel geboren. Dort ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen und konfirmiert.

