Der Generalwildwegeplan und fünf Bauanträge standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Gemeinschaftshaus in Oberwittstadt.

AdUnit urban-intext1

Oberwittstadt. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung ging Bürgermeister Ralf Killian nochmals kurz auf die Landtagswahl ein. Er bedankte sich bei den Wählern Ravensteins für die doch hohe Wahlbeteiligung, die ein „starkes politisches Interesse“ beweise. Sein Dank galt auch den vielen Wahlhelfern, die für eine reibungslose Wahl sorgten.

Gemeinderat in Kürze Die Prüfungsaufsicht des Landratsamtes hat eine Finanzprüfung der Haushalte der Stadt Ravenstein für die Jahre 2014 bis 2018 durchgeführt. Bürgermeister Ralf Killian gab den erfreulichen letzten Satz des Berichts bekannt: „Die überörtliche Prüfung hat sich schwerpunktmäßig auf einzelne ausgewählte finanzwirksame Bereiche erstreckt. Hier hat sich ein guter Gesamteindruck vom Leistungsniveau und von den Arbeitsergebnissen der Verwaltung ergeben“. Auf einzelne Punkte des Prüfberichtes ging Rechnungsamtsleiter Wägele ein. Der Prüfbericht könne vom Gemeinderat jederzeit eingesehen werden. Erfreulich war für Bürgermeister Killian, dass Ravenstein das Vertragssoll mit der BBV erfüllt habe. Derzeit sind 361 Verträge abgeschlossen und die Vorgabe von 273 wurde deutlich übertroffen. Weiter gab der Bürgermeister „informativ“ bekannt, dass die evangelische Kirchengemeinde ein Schreiben des Landratsamtes über die „Minimierung der Lichtverschmutzung“ erhalten habe. Das bedeute, dass in verschiedenen Monaten im Jahr die Kirche und die öffentlichen Gebäude nicht mehr beleuchtet werden dürften. F

Ein Thema der Sitzung war der Generalwildwegeplan im Zuge der Flurbereinigung Oberwittstadt/Unterwittstadt. „Die Umsetzung des Plans ist in der Endphase angekommen“, erklärte Bürgermeister Ralf Killian dazu. Es seien nur noch kleinere Maßnahmen durchzuführen.

Bei der Aufstellung der Schlussrechnung habe sich allerdings ergeben, dass sich einige Mehrkosten eingestellt hätten.

Nur 5,4 Prozent über dem Plan

AdUnit urban-intext2

Den Sachverhalt erläuterte Rechnungsamtsleiter Marcus Wägele, der ausführte, dass der Gemeinderat im Jahre 2014 den geplanten Maßnahmen der Flurneuordnung zugestimmt habe. Bei Beginn war man von kalkulierten Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro ausgegangen.

Nach der jetzt, nach sieben Jahren, erstellten Abrechnung seien Mehrkosten von 97 000 Euro oder 5,4 Prozent entstanden, was eigentlich „minimal“ sei, sagte Killian. Er freue sich, dass die Kostensteigerung in dieser Zeit sehr moderat ausgefallen sei.

AdUnit urban-intext3

Nach Abrechnung des erhaltenen Zuschusses bleibe für die Stadt ein Restanteil von 23 000 Euro übrig, der vom Gemeinderat der Form halber noch zu genehmigen sei. Das Gremium genehmigte die Mehrkosten von 23 000 Euro zur Senkung der Teilnehmerbeiträge einhellig.

AdUnit urban-intext4

Außerdem befasste sich der Gemeinderat mit fünf von Timo Behm vorgelegten und erläuterten Bauanträgen.

Befreiung erteilt

So möchte ein Antragsteller in Hüngheim ein neues Einfamilienhaus mit Garage im Keller errichten. Geplant ist eine Holzständerbauweise mit Dämmung. Für die Dacheindeckung, die in anthrazit sein soll, wurde eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragt. Der Ortschaftsrat hatte den Bauantrag bereits befürwortet. Einstimmig war auch das Votum des Gemeinderates für die beantragte Befreiung.

Ein weiterer Bauantrag betraf die Gemarkung Erlenbach, wo der Antragsteller ein Einfamilienhaus mit Garage im Untergeschoss errichten möchte. Fünf verschiedene Ausnahmen wurden beantragt. Wie Behm sagte, habe der Ortschaftsrat bereits zugestimmt. Der Gemeinderat folgte einstimmig und genehmigte auch die beantragten Ausnahmen.

Hüngheimer kommen zurück

Sehr erfreut zeigte sich Ortsvorsteher Steffen Ehmann aus Hüngheim beim nächsten vorgelegten Bauantrag. Wie er sagte, kehren einige junge Hüngheimer wieder ins Dorf zurück und wollen hier ein Eigenheim bauen, wie auch der Antragsteller, der einen Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses einreichte. Der Ortschaftsrat habe bereits zugestimmt, der Gemeinderat folgte einstimmig. Auch Bürgermeister Ralf Killian lobte diese positive Entwicklung.

Auch der nächste Bauantrag zum Umbau eines Wohn- und Stallgebäudes zu einem Wohnhaus in Merchingen wurde befürwortet, nachdem der Ortschaftsrat vorher schon seine Zustimmung zu diesem Projekt gegeben hatte.

Den letzten vorgelegten Bauantrag zur Umnutzungsänderung zu einer Wohneinheit im Erdgeschoss in Oberwittstadt erläuterte Timo Behm. Wie er sagte, beantragte der Antragsteller im Ortskern des Stadtteils Oberwittstadt im bestehenden Gebäude eine Nutzungsänderung zu einer Wohneinheit im Erdgeschoss. Die Planung sieht einen Trockenausbau vor. Nach der Zustimmung des Ortschaftsrats stimmte auch das Gremium der Umnutzungsänderung einstimmig zu.

Wie Behm beim nächsten Punkt erläuterte, beabsichtigt die Stadt den Verkauf von drei Grundstücken und Teilflächen. Es handelt sich dabei um die Flurstücknummer 6365/1 und 6379 jeweils auf Gemarkung Merchingen sowie das Grundstück Flurstücknummer 6000, Gemarkung Oberwittstadt. Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat dem Verkauf zu. Als Verkaufspreis sollen die bestehenden Bodenrichtwerte zugrunde gelegt werden.