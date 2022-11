Der Ausbau des Vorplatzes der Zehntscheune wird auf 2023 verschoben

Ballenberg. Mit zahlreichen wichtigen Themen befasste sich der Ortschaftsrat, in seiner Sitzung im Bürgerhaus in Ballenberg, wo Ortsvorsteher Clemens Walz neben Bürgermeister Ralf Killian nur wenige interessierte Zuhörer begrüßte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgerfragen

Nach den „Bürgerfragen“, wo sich ein Bürger beklagte, dass der Rasenweg „Weinbergsteige“ Richtung Siedlung immer wieder zerstört werde und auch bei schlechtem Wetter befahren und die Grasnarbe aufgerissen werde, so dass der Regen den Weg komplett auswäscht. Ortsvorsteher Walz sagte hierzu, dass im Rahmen des Teilausbaus der „Weinbergsteige“ der Weg neu hergestellt werde.

Nach Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse ging der Ortsvorsteher auf den Stand der geplanten Maßnahmen für das laufende Jahr ein. Für notwendige Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus waren 10 000 Euro angesetzt. Eine Maßnahme im Jugendraum muss vor oder zeitgleich mit dem Ausbau des Vorplatzes der Zehnscheune erfolgen. Da dieser in diesem Jahr nicht mehr ausgebaut wird, kann die notwendige Maßnahme nicht ausgeführt werden, wie auch die Arbeiten an der Blockhütte, wo der „hintere Bereich“ begehbar gemacht werden soll.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat Schweinberg tagte Neue Wohnungen im alten Schulhaus Mehr erfahren Gemeinderat Ravenstein Führungswechsel bei der Feuerwehr Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgerversammlung in der Taubertalhalle Fortbestand der Elpersheimer Behelfsbrücke „finanziell nicht tragbar“ Mehr erfahren

Der Ortsvorsteher schlug vor, auch diese Maßnahme ins Frühjahr 2023 zu verschieben. Eine Leinwand für das Bürgerhaus wurde zwischenzeitlich gekauft und installiert sowie auch eine Beschallung. Hierfür spendete die Volksbank Krautheim einen Betrag von 1500 Euro, wofür sich Walz bedankte. Zudem gab es eine Spende von einer privaten Person in Form eines neuen Rednerpultes.

Weiterer Punkt war der Haushalt der Stadt für das Jahr 2023, wo der Ortschaftsrat einige Maßnahmen zur Realisierung anmeldete. Im ehemaligen Rathaus ist vorgesehen, den Eingangsbereich und den ehemaligen Jugendraum zu renovieren, damit der obere Raum für die Vereine genutzt werden kann. Die beantragten Kosten belaufen sich auf 4000 Euro. Bei starkem Regen tritt partiell im Jugendraum in der Zehntscheune Wasser ein. Das Problem besteht schon von Anfang an. Die geplante Umsetzung, die schon für 2022 vorgesehen war, soll mit dem geplanten Ausbau des Vorplatzes erfolgen. Der Kostenvoranschlag beträgt 7000 Euro. Arbeiten an der Außenanlage der Blockhütte, die bereits für dieses Jahr geplant waren, müssen auf das kommende Jahr verschoben werden.

Ein weiteres Projekt ist der Brunnen, der undicht ist. Um das Problem nachhaltig zu lösen, soll eine Wanne aus Edelstahl angebracht werden. Es liegt bereits ein Angebot vor. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf 7000 Euro.

5000 Euro für Brandschutz

Im Rahmen des Brandschutzes sind am Bürgerhaus noch einige erforderliche Maßnahmen umzuset-zen, deren Kosten auf 5000 Euro ge-schätzt werden, sagte der Ortsvorsteher. Um die Übersichtlichkeit bei der Ein- und Ausfahrt an den Einmündungen der Bundschuhstraße in die Stadtstraße zu erhöhen, sollen zwei Verkehrsspiegel installiert werden.

Ein größeres Projekt ist die Instandsetzung der Brücke zum ehemaligen Feuerlöschteich. Hier ist es notwendig, die Holzbohlen auszutauschen, wenn möglich noch in diesem Jahr. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 10 000 Euro. Im Rahmen der Flurneuord-nung sind im Stadtteil noch einige genehmigte Maßnahmen offen, unter anderem der geplante Ausbau der Bundschuhstraße. Dieser könnte nach Aussage von Ortsvorsteher Walz im Jahr 2024 oder 2025 erfolgen.

Die Summe für die „Wünsche“ des Ortschaftsrates belaufen sich auf 37 300 Euro, wobei der größte Anteil von 29 000 Euro dem Erhalt der öffentlichen Struktur dient, sagte der Ortsvorsteher. Der Ortschaftsrat stimmte dem Entwurf einstimmig zu. Beim nächsten Punkt gab Clemens Walz einen kurzen Überblick über die Einsparungen von Energie im öffentlichen Bereich. So ist die Beleuchtung der Kirche schon seit längerer Zeit ausgeschaltet und die Heizung im Bürgerhaus auf maximal 19 Grad eingestellt. Die Straßenbe-leuchtung wird aktuell um 23.30 Uhr ausgeschaltet. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass jeder Bürger seinen Beitrag zur Einsparung von Energie leisten kann. Sollte es seitens der Bevölkerung weitere Anregungen geben, können diese der Verwaltung mitgeteilt werden.

Derzeit wird das Inventar der ehemaligen Grundschule in Ballenberg verkauft. Wie Ortsvorsteher Walz sagte, herrschte am ersten Verkaufssamstag ein großer Andrang und auch einige Gegenstände konnten verkauft werden. Der Erlös wird für Projekte in Ballenberg verwendet. Über dessen Verwendung entscheidet der Ortschaftsrat. Sollte noch Interesse bestehen, vorhandenes Inventar zu erwerben, kann man sich an den Ortsvorsteher wenden, der wie auch Bürgermeister Killian, beim Ortschaftsrat für die Unterstützung bei der Verkaufsaktion bedankte.

Blick auf den Friedhof

Von Friedhofsbesuchern wurde der Ortsvorsteher angesprochen, ob man nicht eine zusätzliche Sitzbank im Friedhof aufstellen und einen Baum dort pflanzen könne, der Schatten spendet. Es wurde beschlossen, dieses Thema zu verschieben. In diesem Zusammenhang gab es eine Anfrage zu den Urnengräbern. Der Ortsvorsteher erklärte, dass aktuell noch genügend freie Urnengräber zur Verfügung stehen. Bürgermeister Killian erläuterte daraufhin, welche Möglichkeiten aktuell in Ravenstein schon vorhanden sind. Er verwies insbesondere auf die Urnengräberanlage in Unterwittstadt, die als Rasengräber ausgeführt und die um einen Baum angelegt sind. Man kann sich auch in anderen Friedhöfen eine derartige Anlage vorstellen. Ortsvorsteher Clemens Walz zog, im Rückblick auf das 50-jährige Bestehen der Stadt Ravenstein, ein sehr positives Resümee. Es war an allen drei Festtagen für alle Bevölkerungsschichten etwas geboten. Er bedankte sich nochmals bei allen Helfern und den Vereinen, ohne deren Unterstützung das Fest nicht möglich gewesen wäre.

Beim Punkt „Informationen“ fragte Ortschaftsrat Daniel Straßwiemer, ob die Kugelahornbäume im Pflanzbeet an der Einmündung Stadtstraße in die Georg-Metzler-Straße durch Säulenbäume ersetzt werden können, da sie im dortigen Bereich die Sicht stark einschränken. Ortsvorsteher Walz erklärte, dass die Bäume zurückgeschnitten werden und ein Austausch dadurch nicht erforderlich ist.

Beim letzten Punkt gab der Ortsvorsteher Informationen aus dem Gemeinderat und der Ortschaftsverwaltung, bevor Bürgermeister Ralf Killian noch zu aktuellen Themen, die in der Stadtverwaltung bearbeitet werden berichtete, wie über die Situation an der Grundschule sowie zum Stand der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte in Oberwittstadt. Bürgermeister Walz bedankte sich bei Bürgermeister Killian für seine Ausführungen und schloss die Sitzung.