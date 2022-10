Das Wasser ist im Weiher angekommen

Ballenberg/Unterwittstadt. Der Fortschritt am großen Weiher des Sportanglervereins Ballenberg-Unterwittstadt am Hasselbach ist deutlich zu erkennen. Wo vor wenigen Wochen noch ein großes Loch war, ist mittlerweile ein fast vollgelaufener Weiher zu sehen. Der Wunsch dazu entstand schon vor einiger Zeit. Am Teich sollen Vereinsmitglieder ihrem Hobby nachgehen können. Außerdem kann er nach Fertigstellung der Allgemeinheit als Treffpunkt dienen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im August ging es los

Die Arbeiten starteten im August (die FN berichteten) – damals mit dem Aushub des Teiches, der etwa 80 auf 40 Meter groß ist. Doch seither hat sich viel getan: Der Zu- und Ablauf wurde fertiggestellt, Gras eingesät und Steine für die Löschwasserentnahmestelle und im Teich eingebracht. „Wir haben außerdem ein Gitter auf dem Boden ausgelegt, damit sich kein Biber in den Teich graben kann“, erklärt Florian Fischer, der Vorsitzende des Anglersportvereins. So soll verhindert werden, dass das Wasser unkontrolliert abläuft.

„Links ist der Flachwasserbereich“, erläutert Fischer weiter. Die Fläche ist mit einem Steinwall und mehreren -haufen abgegrenzt. Es gibt zudem einen komplett abgetrennten Bereich, in den keine Fische schwimmen können. „Den werden wir für die Fischbrut nutzen. Außerdem können sich dort Amphibien niederlassen“, verdeutlicht Fischer.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Dorfgemeinschaft Unterwittstadt: Diese Geschichte steckt hinter der Station des Quellenweges Mehr erfahren

Im Flachwasserbereich wurden zudem bereits Rohrkolben gesetzt, die weiter oben am Bach ausgegraben wurden. „Natürlich haben wir da aber erst um Erlaubnis gefragt“, fügt er schmunzelnd an.

„Wir wollen Ende Oktober bis Anfang November die Bäume setzen“, fährt Fischer fort. Sie sollen im vorderen Bereich des Sees gepflanzt werden, um diesen vor der prallen Mittagssonne zu schützen. Dort werden dann auch Bänke für Besucher aufgestellt. „Der hintere Bereich in Richtung Hasselbach soll unberührt bleiben und als Lebensraum für Tiere dienen“, sagt er. Dafür werden noch Sträucher gepflanzt. Im Frühjahr könnten dann die ersten Fische eingesetzt und die Schutzhütte gebaut werden.

Und der Fortschritt bleibt auch bei den Bürgern nicht unbemerkt: „Ich sehe jeden Abend Leute, die sich hier umschauen. Und auch am Wochenende ist immer etwas los. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, sagt Fischer erfreut.

Der Bau des Teiches wurde auch durch Spenden finanziert. „Wir haben viel Geld, auch von Firmen aus der Region, bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Florian Fischer.