Das Schunkeln fällt den Rosenberger „Säuli” schwer

Rosenberg. Eine kunterbunte Narrenschar der NZRM (Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli) zog am Freitagvormittag mit Prinzenpaar Matthias I und Andrea I sowie einer Abordnung der Männer- und Frauengarde und des Vorstands vor das „Rothäuschle“. Auch die verkleideten Schüler der Grundschule, die zuvor eine Polonaise auf dem Schulhof drehten, schauten sich das Spektakel der „Säuli“ an.

Nicht zum Feiern zumute

Zum Feiern war der „Säulischar“ eigentlich nicht zumute, denn die kriegerischen Handlungen, die tags zuvor in der Ukraine begannen, wirkten für sie wie auch für Bürgermeister Ralph Matousek mit seinem Rathausteam bedrückend. Wie Matousek sagte, feiere man eigentlich eine gemütliche Faschenacht mit Freunden und viel Fröhlichkeit. „Der Rathaussturm passt heute nicht in diese Zeit.“

Nach einem dreifachen „Huja Gagga“ gab Prinz Matthias I pünktlich um 11.11 Uhr den Befehl an einen Gardisten (Matthias Brand) und eine Gardistin (Tanja Brand), ins Rathaus zu gehen und den in seinem Amtszimmer wartenden Bürgermeister Ralph Matousek mit seinen Mitarbeitern vor die Türe zu bringen.

Im gemeinsamen „Statement“ gingen Bürgermeister Matousek und „Säuli“-Sitzungspräsidenten Alex Ullrich dann auf die neue Situation, den Einmarsch der russischen Einheiten in die Ukraine, ein. „Gestern sind wir in einer anderen Welt aufgewacht“ sagte der Bürgermeister, und wies darauf hin, dass man mehr als 75 Jahre in Europa in Frieden, in einem menschlichen Miteinander voller gegenseitigem Respekt, lebe.

Mit Schrecken habe man den Akt der Aggression, den Einmarsch von Russland in die Ukraine, vernommen. Ein demokratisches Land, das weit weg ist, aber doch in Europa. „Wir dachten, dass Krieg in Europa der Vergangenheit angehört, aber mit dem gestrigen Tag hat sich viel verändert. Die bisher sichere Welt hat sich verschoben. Unsere Friedensordnung der Weltgemeinschaft und das Verständnis werden sich ändern.“ Darüber, so der Bürgermeister, sei er erschüttert.

„Faschenacht“ kann Stütze sein

Sitzungspräsident Alex Ullrich sagte im Namen der „Säuli“, dass eigentlich ein fröhlicher Tag sei. Doch nach den Ereignissen der letzten Tage falle das unbeschwerte Feiern auch der NZRM schwer. „Wir stehen hier nicht in fröhlicher Runde und schunkeln, wir denken an die Ängste und Sorgen der ukrainischen Bevölkerung.“ Doch eines habe bereits die Vergangenheit gezeigt: die Faschenacht könne auch in Krisenzeiten eine wichtige Stütze sein. „Sich die Grenzen von Frohsinn und Hoffnung von einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Kern der Faschenacht, bei der Freiheit und Ehrlichkeit aller an oberster Stelle steht“, sagte Ullrich weiter und schritt dann zur „Urlaubsübergabe“ der Rathausgeschäfte an die Säuli bis Aschermittwoch.

Nach einem weiteren „Huja Gagga“ verfügte Prinz Matthias I, dass bis Aschermittwoch im Baulanddorf einige besondere Regelungen gelten. So bleibt die Schule geschlossen und es gibt keine Hausaufgaben, worüber die Kinder lautstark jubelten. Von den Rathausmitarbeitern werden keine Rechnungen mehr geschrieben und die Steuern ausgesetzt, denn ab jetzt regieren bis zum Ende der diesjährigen Kampagne die „Säuli“. Als Zeichen dafür setzten zwei Gardisten die „Säulifahne“ am Fahnenmasten. In seiner närrisch gereimten Ansprache sagte Bürgermeister Matousek, inzwischen „reisefertig“ mit Strohhut und Handtuch über der Schulter, dass heute für ihn wie auch das Rathauspersonal ein besonderer Tag sei. Man warte „schon gespannt, bis die Säuli-Schar kommt angerannt“.

Nach einem Jahr harter Abstinenz freue man sich über die Milchsäuli-Prominenz. „Die Urlaubsübergabe steht wohl an, wir sind vorbereitet, jede Frau und jeder Mann“, sagte der reiselustige Bürgermeister. „Die Koffer sind gepackt mit Badehose, Sonnencreme und vielem mehr, die Flugtickets nach Kuba, zeigt sie mal her“.

Bereitwillig übergab er die „Rathauskasse“ und den Schlüssel an Prinz Matthias I mit dem närrischen Hinweis, die Schulden der Pacht ganz schnell zu begleichen, dann könne man sich auch einen Urlaub in einem Mittelklassehotel leisten. Den zusammengekratzten Schotter hatte man in einem Sack verpackt, der war so schwer, dass man ihn kaum tragen konnte.

Vor dem Rathaus gab es noch ein närrisches Beisammensein mit Bier und Sekt und „trockenen Brezeln“, denn die wurden schon einen Tag früher gekauft, da die Rathausstürmung bereits für den schmutzigen Donnerstag angekündigt war. Wenn die Narren regieren, dann kann uns nur Gutes passieren, sagte der abgesetzte Schultes, der sich mit seinen „Rathäuslern“ in den Urlaub verabschiedete und den bis Aschermittwoch keine Sorgen mehr plagen werden.

Friedenslicht angezündet

Aus Solidarität mit den Menschen der Ukraine zündeten alle Teilnehmer am Schluss der „Rathausstürmung“ ein Friedenslicht an.