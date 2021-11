Das Grundstück, auf dem die ehemalige Hauptschule steht, wird verkauft

Oberwittstadt. Neben der Verabschiedung des Hiebs - und Kulturplans für das Jahr 2022 befasste sich der Ravensteiner Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mit weiteren Punkten.

Dem Antrag zum Anbau einer Garage an ein bestehendes Wohnhaus auf Gemarkung Merchingen stimmte das Gremium zu, nachdem es vorab von Bauamtsleiter Timo Behm entsprechende Erläuterungen dazu gegeben hatte.

Wie Behm beim nächsten Punkt informierte, liegt für das Grundstück „Flst. Nr. 254“, auf dem sich die ehemalige Hauptschule Ballenberg befindet, ein Kaufangebot vor. Dem Verkauf stimmte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig zu.

Weiterer Punkt war der Erlass einer neuen Hebesatzung. Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen zur Folge, sagte Bürgermeister Killian in seinen Erläuterungen. Gleichzeitig sind steigende Ausgaben für die Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben zu decken.

Im Haushaltserlass zum Haushaltsplan 2021 führt die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis aus, dass viele Gemeinden „nicht umhin kommen“, alle Einnahmeausschöpfungsmöglichkeiten zu optimieren und die Ausgaben auf das Nötigste zu beschränken, um die begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu gefährden.

Wie Kämmerin Sandra Schöll weiter ausführte, habe die Stadt Ravenstein zuletzt am 1. Januar 2012 eine Anpassung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer vorgenommen. Seither gelten folgende Hebesätze: Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer jeweils 370 v.H.

Um eine geordnete Haushalts-wirtschaft und dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Ravenstein zu gewährleisten, beantragt die Verwaltung unter Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen die Hebesätze wie folgt anzupassen: Grundsteuer A und Grundsteuer B jeweils auf 400 v. H. und die Gewerbesteuer auf 390 v. H., was zukünftig Mehreinnahmen von rund 30 000 Euro im künftigen Haushalt bedeuten würden. Der Gemeinderat sah den Vorschlag als „akzeptabel“ an und beschloss die vorgetragene Erhöhung sowie die neue Hebesatz-Satzung zum 1. Januar 2022.

Kämmerin Sandra Schöll trug auch den nächsten Punkt, die 7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindergarteneinrichtung vom 29. Juni .2016 vor. In seiner Sitzung vom 11. Dezember 2020 hat der Gemeinderat zuletzt die Benutzungsgebühren ab dem 1. Januar .2021 beschlossen. Nach den Empfehlungen des Gemeindetags und der kirchlichen Träger sollten die Benutzungsgebühren für das folgende Kindergartenjahr 2021/22 um rund 2,9 Prozent angepasst beziehungsweise fortgeschrieben werden.

Des Weiteren sind die bisher separat erhobenen Entgelte für Obst und Gemüse sowie Bastelgeld in Höhe von rund 55 Euro monatlich in der künftigen Gebühr enthalten. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ist nunmehr das Mittagessen in der Kindergrippe ebenfalls mit der monatlichen Gebühr abgegolten, sagte die Kämmerin. Kinder im Kindergarten zahlen unverändert 2,15 Euro pro Essen. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Ab dem 1. Januar 2022 werden die Benutzungsgebühren für zwölf Monate, statt bisher elf Beitragsmonate erhoben. Wie Bürgermeister Killian anmerkte, beträgt der jährliche Zuschussbedarf am Kindergarten durch die Gemeinde rund 500 000 Euro. Nach Vorgaben der Landesverbände und der Kirchen ist ein Deckungsbeitrag von rund 20 Prozent der Kosten durch die Eltern anzustreben, derzeit liegt man jedoch nur um die zehn Prozent. Die seitherigen monatlichen Gebühren werden um den Betrag von rund 55 Euro und der Preissteigerung von 2,9 Prozent neu angepasst. In zwei Elternabenden wurden die Eltern über die Anpassung der Gebühren bereits informiert. Die Änderungssatzung, die vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Erstmals in einer Gemeinderatssitzung befasste sich das Gremium mit einem Weisungsbeschluss des Bürgermeisters für die Wasserversorgung Bauland. In Kürze ging Kämmerin Schöll auf den vorliegenden Jahresabschluss der Wasserversorgung Bauland ein, der 14 753,96 Euro beträgt. Zudem wird der Wirtschaftsplan 2022 im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 630 000 Euro festgesetzt. Der Gemeinderat erteilte dem Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung einen Weisungsbeschluss, dass dieser bei der Versammlung den genannten Vorschlägen für die Stadt Ravenstein zustimmen kann.

Unter Punkt „Verschiedenes“ teilte Bürgermeister Killian mit, dass der geplante Festakt „50 Jahre Stadt Ravenstein“ am 4. Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt wird. Man könne bei den derzeitigen Infektionszahlen, welche täglich ansteigen, eine Verantwortung nicht übernehmen. Weiterhin teilte er auf Nachfrage eines Gemeinderates mit, dass sich die Erschließung von vier neu geplanten Baugebieten in verschiedenen Stadtteilen in der Planungsphase befindet und im nächsten Jahr begonnen wird. F