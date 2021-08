Chorgemeinschaft Oberwittstadt: Lange Zeit ertönte kein Lied

Oberwittstadt. Die 34. Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Oberwittstadt am Sonntagmorgen im Dorfgemeinschaftshaus begann anders als sonst üblich, denn es wurde kein gemeinsames Begrüßungslied gesungen. Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben den Berichten zudem Ehrungen des Vereins, des Badischen Chor sowie des Cäcilienverbandes Freiburg.

Vorsitzender Peter Klingbeil begrüßte unter anderem Ortsvorsteher, Erhard Walz, den Vorsitzenden des Sängerbundes Badisch Franken, Wolfgang Runge (Wertheim), sowie Pfarrgemeinderat Karlheinz Walz.

An Mitglieder erinnert

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Schriftführerin Regina Hornung einen kurzen Jahresbericht über das Vereinsjahr 2020. Wie sie berichtete, gehörten der Chorgemeinschaft zum 30. Juni 23 Aktive, 39 Passive und vier Ehrenmitglieder an. Die Beerdigungen konnten gesanglich nicht umrahmt werden, was die Schriftführerin als „sehr schade“ empfand.

Die letzte Singstunde im abgelaufenen Vereinsjahr fand am 5. März statt. Der Vorstand traf sich am 8. Juli zu einer Sitzung. Im August traf man sich dann wieder mit einer kleinen Gruppe zum Singen. Ab Mitte Dezember waren durch den erneuten „Lockdown“ keine gesanglichen Aktivitäten mehr möglich. So ging das Sängerjahr sehr „ruhig“ zu Ende.

Kassiererin Ingrid Ziegler erstattete den Kassenbericht. Astrid Horlacher bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die anschließenden Ehrungen des Badischen Chorverbandes nahm der Vorsitzende des Badischen Sängerbundes Badisch Franken, Wolfang Runge, vor. Er freute sich, dass er nach einer langen Zwangspause wieder Sänger sehen könne. Zudem stelle er fest, dass die Kulturschaffenden während der Corona-Pandemie nicht die Wertschätzung empfingen, die ihnen zustehe.

Da viel von „Systemrelevanz“ gesprochen wurde und viele wissen gar nichts mit diesem Wort anzufangen. Mit dem Singen im Chor erfüllten die Vereine einen kulturellen Auftrag. Man leiste zudem einen wichtigen ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft. Runge ging kurz auf die derzeitige schwierige Situation der Chöre ein und leitete zu den Ehrungen über.

Er lobte das besondere Engagement von Hedwig Klohe, die für ihre 75-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt wurde. Im Alter von zwölf Jahren trat sie 1946 in den Chor ein. Ihr war es mit zu verdanken, dass sich damals gleich nach Ende des Krieges wieder ein Chor in Oberwittstadt gründete. Bemerkenswert sei auch, dass sie insgesamt ein dreiviertel Jahrhundert dem Chorgesang ihre Stimme gegeben habe, was sicherlich sehr außergewöhnlich und beispielhaft sei. Für ihre Treue zum Chorgesang überreichte Runge als Zeichen der Anerkennung die Ehrenurkunde und Gründungsmedaille in Gold des Badischen Chorverbandes. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde Manfred Göbel und für 25-Jahre Waltraud Hügel ausgezeichnet. Beide konnten aber in der Versammlung nicht anwesend sein.

Großes Engagement

Pfarrgemeinderat Karlheinz Walz nahm im Namen des Cäcilienverbandes Freiburg die Ehrung von Hedwig Klohe vor, die sich seit 75 Jahren in außergewöhnlicher Weise im Dienste der „Musica sacra“ engagiert und überreichte als kleines Zeichen des Dankes ein Buchpräsent und die Ehrenurkunde. Ausgezeichnet wurden zudem Manfred Göbel für seine 50- jährige und Waltraud Hügel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Im Namen des Vereins ehrte dann Vorsitzender Peter Klingbeil, zusätzlich Regina Hornung, die seit 20 Jahren aktive Sängerin in der Chorgemeinschaft ist und überreichte allen ein Präsent.

Karlheinz Walz überbrachte die Grüße von Präses Pfarrer Trudpert Kern. Bei den Sängern der Chorgemeinschaft ist die Freude am Singen deutlich erkennbar.

In seinem Grußwort lobte Ortsvorsteher Erhard Walz das besondere Engagement von Hedwig Klohe. Walz bat die Mitglieder alles Mögliche zu tun, wieder zu proben und alsbald wieder singen zu können. Der Chor sei ein kultureller Träger der Gemeinde und es wäre sehr schade, wenn man diesen nicht aufrecht erhalten könnte. Die Sänger hatten jetzt 16 Monate lang nicht mehr geprobt, was für sie nicht unerheblich sei. Er bat die Chorgemeinschaft alles mögliche zu tun um den Gesang in Oberwittstadt weiter aufrecht zu erhalten.

Dirigentin Annemarie Moser fand es schade, dass sich die Sänger eine lange Zeit nicht zu den wöchentlichen Singstunden treffen durften. Seit wenigen Wochen ist es aber wieder möglich eine Gesangsprobe im „Freien“ durchzuführen. Sie bat die Mitglieder wieder in die Singstunden zu kommen.