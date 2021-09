CDU-Stadtverband ging wandern

Erlenbach. Zahlreiche Teilnehmer an der diesjährigen Wanderung des CDU-Stadtverbands Ravenstein fanden sich auf Einladung des Stadtverbandsvorsitzenden Gerhard Volk am Bürgerzentrum in Erlenbach ein. Volk freute sich, dass auch die Spitzenkandidatin des Wahlkreises, Nina Warken seiner Einladung gefolgt war.

Wanderführer

Die Wanderführung übernahm Bürgermeister a.D. Horst Weber, der die Wandergruppe zunächst in Richtung Aschhausen führte. Am ersten Halt erläuterte er die durchgeführten und noch offenen Maßnahmen des Hochwasserschutzes am Erlenbach. Weiter ging es an der nicht mehr genutzten Kläranlage vorbei bis zur Gemarkungsgrenze bis zur Grillhütte Erlenbach. Gerhard Volk ging dabei auf die Maßnahmen der ersten „Flurbereinigung Feldlage“ ein, da in diesem Zusammenhang die Grillhütte gebaut wurde. Durch das Grundbachtal am St.-Johanniskirchlein ging es vorbei auf die Anhöhe bei den Windrädern, deren Entstehung und Lage Horst Weber erläuterte.

Auf Feldwegen führte der Weg zum Standort der zentralen Wasserversorgung Ravenstein und dem zukünftigen Grüngutplatz der Stadt. Horst Weber schilderte die Entstehung der Wasserversorgung Ravenstein durch den Bau einer Ringleitung durch alle Ortsteile.

Entwicklung erläutert

Auf dem Gelände der Firma Nied in Unterwittstadt wurde die Gruppe von Bürgermeister Ralf Killian empfangen. Hartmut und Beate Nied erläuterten die Entwicklung des Standorts vom Sägewerk zu einem leistungsstarken Palettenhersteller.

Bei dem Rundgang wurden die automatisierte Fertigung, die Trocknungsanlage und die Hackschnitzelheizung vorgestellt.

Probleme geschildert

Zum Abschluss warteten am Spielplatz Steaks auf die Teilnehmer. Bürgermeister Killian schilderte dort die Lage und Probleme einer Flächengemeinde mit sechs Ortsteilen und die dadurch entstehenden infrastrukturellen Herausforderungen. Weiter wies er auf bürokratische Hindernisse bei der Umsetzung von Maßnahmen hin.

Nina Warken sagte ihre Unterstützung bei der Reduzierung der Gesetzesvorgaben im Rahmen ihres Mandats zu.