Bund fördert Brauerei Spall mit 140 000 Euro

Ravenstein. Der Bund fördert den Denkmalschutz in Ballenberg und in Laudenbach bei Weikersheim.

Diese Nachricht sorgt sowohl in Ballenberg als auch in Laudenbach für große Freude. Denn die dringend notwendigen Renovierungsmaßnahmen der Bergkirche „Zur Schmerzensmutter“ in Laudenbach sowie die Sanierung des Gebäude-Ensembles der Brauerei Spall in Ballenberg können in Angriff genommen werden. Für die Laudenbacher Bergkirche werden 260 000 Euro und für die Brauerei Spall 140 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bereitgestellt.

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken teilten den beiden Bürgermeistern Klaus Kornberger und Ralf Killian aus der Bundeshauptstadt Berlin mit, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch grünes Licht für die jeweilige Förderung gegeben hat.

„Angesichts der mehrfachen Überzeichnung des Denkmal-schutz-Sonderprogramms können wir uns glücklich schätzen, dass großzügige Fördermittel in den Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis fließen“, zeigten sich Alois Gerig und Nina Warken erleichtert. Beide hatten intensiv für die Projekte geworben.

„Kulturerbe sichern“

Für die beiden Bundestagsabgeordneten ist die Förderung gut angelegtes Geld: „Der Bund hilft, ein Stück unseres Kulturerbes zu sichern. Die Förderung der Laudenbacher Bergkirche, deren Gründung für das Jahr 1412 urkundlich belegt ist, trägt dazu bei, den bedeutendsten Wallfahrtsort des württembergischen Frankenlandes zu erhalten. Denn in der Region von Tauber, Kocher und Jagst machen sich bis heute zahlreiche Wallfahrer auf den Weg, um in der Bergkirche zu verweilen und vor dem Gnadenbild der Schmerzensmutter zu beten. Die Bundesmittel für den Erhalt des in seiner Art einmaligen Brauerei-Ensembles Spall in Ballenberg stellen einen zentralen Beitrag zum Erhalt unserer historisch überlieferten Kulturlandschaft dar. Zudem fügt sich das Gebäude-Ensemble in das liebenswerte Ortsbild mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt an historischen Gebäuden. Das Brauerei-Ensemble zu erhalten, kommt somit auch der Lebensqualität zu Gute und macht den Ort für den Tourismus noch attraktiver. Nicht zu vergessen, dass die Restaurierung und Sanierung der beiden Projekte mittelständischen Bau- und Handwerksbetrieben zusätzliche Aufträge beschert.