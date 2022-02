Bürgermeister wurde von kleiner Narrenschar entmachtet

Merchingen. Gut gelaunt und im „närrischen Outfit“ kam Bürgermeister Ralf Killian am späten Nachmittag des „Schmutzigen Donnerstags“ aus dem Rathaus. Er hatte anscheinend keine Angst vor der angekündigten Rathausstürmung und der geplanten Machtübernahme durch die „Merchemer Brogge“ und die „Hüngemer Schleufer“.

Kleine Abordnung

Vor der Rathaustür stand auch in diesem Jahr wieder nur eine kleine Abordnung aus „Hünge“ mit David Friedlein und Stefan Friedlein und Denis Beikirch und „Maxi“ Maurer aus „Merchene“ die gemeinsam versuchten das Rathaus zu stürmen. Da wunderten sich schon die vorbeifahrenden Autofahrer über dieses ungewöhnliche Bild, denn es gab einen freundlichen Wink oder auch mal ein kräftiges Hupen. Die noch immer andauernde Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen hatte auch den Fastnachtern in Ravenstein, darunter insbesondere dem „Brogge“, der in diesem Jahr sein 44-jähriges Jubiläum hätte feiern können, auf das sich alle großen und kleinen Narren so freuten, den Spaß verdorben. Bei der Stürmung des Rathauses war wie im Vorjahr auch, kein „Broggemarsch“, kein „Brogge-Ahoi“ oder „Scherenschleif“ zu hören, auch die adretten Gardemädchen fehlten.

Närrische Rede

Bürgermeister Killian hatte wieder eine kleine närrische Rede in Versform vorbereitet. „Trotz Corona unerschrocken, die „Schleufer“ und die „Broggen“ machen sich auf die Socken. Stehen hier vorm Rathaus in aller Ruh, doch hier ist ohne Termin noch zu. Zwei Jahre schon, das ist des Narren Leid, sich keiner an Veranstaltungen erfreut. Die „Brogge“ haben ihr Jubiläum abgehalten, ihre Zeit genutzt eine Festschrift zu gestalten. Zuhause sitzen alle kleinen Narren schon und warten auf die Wagenbauaktion. Der „Schleufer“ in der Ruhe hart und auf einen Neustart wart. Der wird uns, so ist sich der Bürgermeister sicher, alle im nächsten Jahr gelingen, sofern sie ein Mittel gegen Corona finden. Wir hoffen und sind unerschrocken, dass wir nächstes Jahr zusammen rocken.“ Versprechen könne er nichts, so der „Schultes“, da der Brandschutz im Schloss einem das Leben schwer macht.

Ganz nach dem Motto „Der MFV schaut stolz zurück auf 44 Jahre Brogge Glück“, wünschte er der Narrenschar, ein super-tolles nächstes Jahr und überreichte an den Sitzungspräsidenten „Maxi“ Maurer den kleinen unscheinbaren Lederbeutel. Dieser bedauerte, dass in diesem Jahr außer einer kurzen Fastnachtseröffnung auf dem Schlossplatz keine weitere Veranstaltung im für die „Brogge“ bedeutenden Jubiläumsjahr stattfinden konnte, denn sowohl der beliebte Kinderfasching, die große Punksitzung, wie auch der Fastnachtsumzug durch die Straßen von Merchingen mussten abgesagt werden.

Es bleibe aber die Hoffnung, dass im kommenden Jahr alles besser wird und die Veranstaltungen, die das örtliche Brauchtum beleben, wieder stattfinden können.

Der zwischenzeitlich abgesetzte Schultes lud die vier wackeren Fastnachtler zu einem kleinen Imbiss ins warme Rathaus ein, denn für ein Vesper und ein Getränk reichen die Kassenbestände der Stadt noch allemal. F

