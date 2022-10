„Buche hat im Bauland keine Zukunft“

Ballenberg. Bei der Sitzung des Gemeinderats Ravenstein im Bürgerhaus in Ballenberg stand die Vorstellung des Hiebs- und Kulturplan 2023 mit der geplanten Anpassung der Brennholzpreise auf der Tagesordnung. Hierzu begrüßte Bürgermeister Ralf Killian den Leiter der Forstbetriebseinrichtung Adelsheim, Jörg Puchta, sowie die beiden Revierförster Hubert Müller und Christof Hilgers.

Bevor er auf das Zahlenwerk einging, befasste er sich kurz mit dem Klimawandel und meinte, dass der Sommer 2022 sehr heiß und zu trocken war. Während es im Frühjahr noch regnete, fehlte dann in den nächsten Monaten, genau in der Vegetationszeit der Pflanzen er notwendige Regen und sie litten dadurch unter einem „Trockenstress“.

Man sehe, so Puchta, man stehe mitten im Klimawandel. In den Monaten Mai, Juni, Juli und August hatte es in der Region um die Gemarkung Ravenstein nur eine Niederschlagsmenge von insgesamt 100 Litern gegeben. Der „Dürremonitor“ zeige deutlich, dass es im Sommer eine außergewöhnliche Dürre hier in der Region herrschte. Jetzt habe sich die Situation durch die Regenfälle in den vergangenen Wochen wieder gebessert. Deutlich sagte Puchta auch, dass die Buche im Bauland zukünftig keine Zukunft mehr haben wird und bis spätestens zum Jahre 2100 wird sie in den heimischen Wäldern verschwunden sein.

In der Gesamtnutzung für das Jahr 2023 ist ein Holzeinschlag von insgesamt 8650 Festmetern geplant, der über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Davon entfallen auf die Vornutzung 6700 Festmeter und auf die Hauptnutzung 1950 Festmeter. Die gesamte Einschlagfläche beträgt 119,6 Hektar. Bei der Kulturvorbereitung sind 3,3 Hektar vorgesehen, der Anbau verschiedener Sorten 2,7 Hektar, die Kultursicherung 16,1 Hektar, die Jungbestandpflege 14,4 Hektar und bei der Schlagpflege 14,5 Hektar.

Nach der „vorsichtigen“, aber für die Forstleute realistischen Planung, wird im kommenden Forstjahr im Ergebnis mit einer „schwarzen Null“ gerechnet. Nach den Berechnungen der geplanten Einnahmen von 580 000 Euro und den Ausgaben von 455 300 Euro, könnte ein Überschuss von 124 700 Euro verbleiben.

Wenn ein gutes Ergebnis herauskommt, so freuen sich auch die Forstleute, sagte Jörg Puchta. Zum Schluss bedankte er sich den beiden Revierleitern Hubert Müller und Christof Hilgers für ihre Arbeit im Ravensteiner Wald, der bei ihnen, wie man deutlich sehen kann, in guten Händen ist.

Bürgermeister Killian bedankte sich für die doch positiven Ausführungen und meinte, dass der Wald für die Stadt immer noch eine wichtige Einnahmequelle sei. Auch sein Dank galt den Forstleuten für ihre gute Arbeit.

Der vorgetragene Forstwirtschaftsplan 2023 wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Der nächste „forstwirtschaftliche Punkt“ in der Sitzung befasste sich mit der Anpassung der Brennholzpreise. Wie Rechnungsamtsleiterin Sandra Schöll hierzu sagte, beträgt der aktuelle Brennholzpreis der Stadt Ravenstein 58,85 Euro pro Festmeter inklusive sieben Prozent Mehrwertsteuer.

Die Forstliche Vereinigung Neckar-Odenwald-Kreis und die Forstbetriebsleitung Adelsheim haben eine Empfehlung für die Anpassung der Brennholzpreise gegeben, auch mit dem gemeinsamen Ziel auch der Nachbarkreise einen „Brennholztourismus“ zu vermeiden. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass sich die Preise auch am Umfeld orientieren.

In nahezu allen Forsteinrichtungswerken ist die Versorgung der Einwohner mit Brennholz ein Hauptziel, aber jede Kommune entscheide selbst über ihren Brennholzpreis, sagte Sandra Schöll. Konkret gliedere sich die ausgesprochene Empfehlung in drei Kategorien auf: Buche, Ahorn, Esche und Hainbuche 80 Euro pro Festmeter, Eiche, Roteiche, Feldahorn, Kirsche 75 Euro pro Festmeter sowie Nadel und Weichlaubholz 55 Euro pro Festmeter. In den Preisen sei die Mehrwertsteuer bereits eingerechnet.

Diese Empfehlung orientiert sich, wie in den Vorjahren, auch am Niveau des Industrieholzpreises, sagte die Rechnungsamtsleiterin, welcher vermutlich stark steigen wird. Ohne Wortmeldung beschloss der Gemeinderat einstimmig die vorgeschlagene Preisanpassung. F