Merchingen. Ganz ungewohnt verlief das abgelaufene Vereinsjahr des Fastnachtsvereins „Merchinger Brogge“, der – wie alle anderen Vereine – mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte.

Erstmals fand die alljährliche Prunksitzung in „digitaler Form“ statt. Weitere geplante Veranstaltungen, wie der traditionelle Umzug durch die Straßen des „Broggedorfes“, konnten nicht stattfinden.

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder im Sportheim des TSV Merchingen, um Rück-schau auf dieses „besondere“ Jahr zu halten, welches es in dieser Form in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben habe.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Denis Beikirch und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Silke Hofmann den Jahresbericht. Ganz ungewohnt und in einer anderen Form starteten die „Brogge“ per WhatsApp-Video am 11. 11.2020 in eine sehr ungewisse neue Kampagne.

Da im Vorstand ein großer Wechsel stattfand, lautete das Jahresmotto: „Danke der alten Vorstandschaft, für eure jahrelange Leidenschaft! Auch vor Corona keine Scheu, der Brogge schreit aus dem Homeoffice Ahoi“.

Da der Verein sehr flexibel war, habe man aus der unbefriedigenden Situation das Beste gemacht, sagte die Schriftführerin.

Der Laternenumzug musste abgesagt werden, und die Tanzgarden starteten trotz Ungewissheit. Leider stand schnell fest, dass die Corona-Lage keine Prunksitzung zulässt, und so zeigte sich der „Brogge“ wieder flexibel. Es wurden mehr als 400 Überraschungspäckchen mit der Historie vom Verein an alle Haushalte in Merchingen verteilt.

Die Prunksitzung fand digital statt. Jede Gruppe leistete einen Beitrag mit kurzem Video, so entstand ein schönes Programm für jeden zu Hause.

Anstelle des Kinderfaschings fand ein Malwettbewerb für die kleinen „Brogge“ statt. 63 Bilder wurden abgegeben und auch ausgestellt. Jeder Künstler bekam eine kleine Überraschung. Am „schmutzigen Donnerstag“ bekamen die Kinder der Notbetreuung der Grundschule ein Päckchen und die Lehrer einen „Brogge-Sekt“. Die Machtübernahme am Rathaus wurde ebenfalls digital übertragen. Der alljährliche Umzug fand im Rahmen eines Autokorsos statt, damit dieser Tag in Merchingen nicht in Vergessenheit gerät. So endete eine ungewohnte, digitale Kampagne 2020/2021.

Man sei gespannt was die neue Fastnachtskampagne bringen wird, und man hoffe, dass diese doch persönlicher wird als die letzte. Der Bericht endete mit einem „Merchemer Brogge Ahoi“.

Den Kassenbericht erstattete Stefanie Pfeiffer. Dem Verein gehören derzeit 201 Mitglieder, 173 Erwachsene und 28 Kinder, an.

Die Kassenprüfung erfolgte durch Gabi Lintner und Ralf Förster, Jürgen Ullrich hatte den Kassenprüfbericht vorgetragen. Beanstandungen gab es keine. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Nachdem unter „Verschiedenes“ keine Anträge eingereicht wurden, berichtete Vorsitzender Denis Beikirch über die neuen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für die Tanzgruppen im Training. Es wurde zudem die Bitte vorgetragen, dass Informationen zu den geplanten Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen besser weitergegeben werden sollen. Zum Schluss bedankte sich Maximilian Maurer bei den Mitgliedern. Er hoffe zudem auf eine gute Jubiläumskampagne und dass doch einige Veranstaltungen möglich sind. Vorsitzender Denis Beikirch beendete dann die harmonische Versammlung. F