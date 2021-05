Die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Erschließung von Baugelände und der Bebauungsplan „Rot II“ zur Erweiterung des Baugebietes in Erlenbach waren Themen der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt.

Nachfrage ist weiter stark

In Ravenstein besteht, so Bürgermeister Ralf Killian dazu, nach wie vor eine starke Nachfrage nach Bauplätzen.

...