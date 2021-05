Bauplätze ein großer Wunsch des Dorfs

Fünf neue Bauplätze könnten im Bereich „Schafhof“ in Hüngheim entstehen. Als erster Schritt in diese Richtung werden Gespräche mit dem Eigentümer, der Kirche, aufgenommen.

Hüngheim. Neben einem Rückblick auf 2020 und einer Vorschau auf das laufende Jahr stand ein aktueller Überblick über die in Hüngheim noch vorhandenen Bauplätze auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats Hüngheim. Zur Sitzung in der „Alten Schule“ begrüßte Ortsvorsteher Steffen Ehmann Bürgermeister Ralf Killian, den neuen Leiter des Bauamts, Timo Behn, sowie zahlreiche Zuhörer und Gemeinderäte.

Im Stadtteil Hüngheim sind derzeit alle Bauplätze verkauft, weshalb man dringend an die Erschließung eines Baugebiets gehen müsse, so Ehmann zum Thema. Dieser große Wunsch des Dorfs sei bereits vor zehn Jahren an die Stadt herangetragen worden, aber bisher sei in der Sache nichts geschehen, sagte der Ortsvorsteher.

Das Gewann „Schafhof“ würde sich als neues Baugebiet anbieten. Dort könnten fünf neue Bauplätze entstehen, so Ehmann, wodurch man Baulücken im Ort schließen könne. Die benötigten Grundstücke seien im Besitz der Kirche.

Bürgermeister Ralf Killian sprach sich dafür aus, mit dem Eigentümer Verkaufsgespräche zu führen, denn „die Suche nach neuen Bauplätzen sollte man rechtzeitig angehen“. Das war nicht nur seine Meinung, sondern auch die des Gremiums.

Wanderweg in Radnetz integrieren

Bei den Einwohnerfragen erkundigte sich ein Bürger nach dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes rund um Ravenstein. Es bestehe nach einem Vorschlag der örtlichen Frauengemeinschaft die Möglichkeit, einen Wanderweg, an dem zahlreiche Bildstöcke und Flurkreuze liegen, zu integrieren.

Sowohl der Ortschaftsrat als auch Bürgermeister Killian fanden diesen Vorschlag interessant. Man sollte ihn aufgreifen, denn das würde eine weitere Attraktion für die Stadt bedeuten.

Blumenschmuck wertet Ort auf

In seinem kurzen Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr sagte der Ortsvorsteher, dass durch die Corona-Pandemie nicht viel gelaufen sei. Der Ort sei jedoch durch den angebrachten Blumenschmuck aufgewertet worden. Die Bänke im Flur wurden gestrichen und der Osterbrunnen geschmückt. Weiterhin habe der Zaun am Pumphaus einen neuen Anstrich erhalten. Die Advents- und Weihnachtsaktion sei von vielen Vereinen des Dorfs mitgetragen worden, wofür sich der Ortsvorsteher bedankte.

Im Jahr 2021 habe das Dorf den alljährlichen Blumenschmuck erhalten; die Bänke im Flur sowie am Spielplatz seien aufgestellt. Ehmann freute sich, dass drei neue, gespendete Sitzbänke dazukamen. Welche weitere Aktionen in diesem Jahr noch durchgeführt werden können, so der Ortsvorsteher, hänge von der Corona-Pandemie ab.

Beim nächsten Punkt informierte der Ortsvorsteher über die im Rahmen des Haushaltsplans 2021 geplanten Maßnahmen im Dorf. „Es sind nicht viele und das ist sehr traurig für Hüngheim“, meinte Ortsvorsteher Ehmann. Viele Maßnahmen seien gekürzt worden, da der Stadt im kommenden Haushalt die finanziellen Mittel fehlen.

Kleinere Maßnahmen an der Grillhütte, die Erneuerung von Brückengeländern sowie ein kleiner Umbau im Gemeinschaftshaus sollen aber durchgeführt werden. Angesprochen wurde zudem das unzulässige Parken von Fahrzeugen auf den Gehwegen.

Eine ausführliche Erläuterung zu den neuen Bodenrichtwerten gab Bürgermeister Ralf Killian. Timo Behm, der in der Stadt die Nachfolge von Ratschreiber Anton Friedlein angetreten hat, stellte sich dem Ortschaftsrat und den Bürgern vor und berichtete über seinen bisherigen beruflichen Werdegang. Er wünsche sich eine gemeinsame gute Zusammenarbeit.

Bei den Informationen aus dem Gemeinderat informierte Bürgermeister Ralf Killian über viele Themen, welche die Stadt derzeit beschäftigen, darunter die geplante Erweiterung des Zentralkindergartens in Oberwittstadt. Ein weiteres wichtiges Thema sei das Brandschutzkonzept für das Schloss in Merchingen.

Daneben sprach der Bürger-meister den städtischen Haushalt mit seinen vielen geplanten Investitionen an. Für die Friedhöfe solle ein neues Konzept erarbeitet werden. Gearbeitet werde auch an einem Gebäudekonzept für Ravenstein, denn von Häusern, die im Besitz der Stadt seien und nicht mehr benötigt würden, wolle man sich trennen. Ein Schwerpunkt werde auch auf die Jugendarbeit der Vereine gelegt. Zudem sei ein Feuerwehrbedarfsplan in Arbeit. Auf dem Friedhof in Unterwittstadt ist ein Modellversuch geplant, wo neue Grasurnengräber angelegt werden sollen. Man denke auch an neue Ruhebereiche in den Friedhöfen.

Ehmann dankte für den „kleinen Überblick“ über die vielen geplanten Maßnahmen. Killian sagte zu, dass bei der Umsetzung die Bürger mit beteiligt werden.

Zum Schluss der Sitzung sollte Gertrud Sebert, die „gute Seele von Hüngheim“, aus ihrem mehr als 25-jährigen Dienst in der Stadt durch den Ortschaftsrat verabschiedet werden. Da sie aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, wird Ortsvorsteher Ehmann im Namen seiner Kollegen ein Präsent überreichen.