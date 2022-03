Baugebiet, Markt und Solarenergie vorangebracht

Erlenbach. Eigentlich bestand die Tagesordnung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken, die am Donnerstagabend im Bürgerzentrum Erlenbach stattfand, aus einer doch überwiegend „trockenen Materie“, die zwölf Themen waren aber wichtig, um in den einzelnen Mitgliedsgemeinden wichtige Projekte weiterzuentwickeln und zu realisieren. So wurde neben den Fortschreibungen von sechs Flächennutzungsplänen auch der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Adelsheim zur Beteiligung am Gemeindevollzugsdienst beschlossen. Die Jahresrechnungen 2020 und 2021 und auch die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden vom Gremium einstimmig genehmigt.

Verbandsvorsitzender, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte neben den Mitgliedern einige interessierte Zuhörer sowie Diplom-Ingenieur Jürgen Glaser vom Büro IFK-Ingenieure aus Mosbach, der den Part zur Erläuterung der ersten sechs Tagesordnungspunkte übernahm. Die Teiländerung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Solarpark Hügelsdorf“ in Osterburken im Parallelverfahren war erster Beratungspunkt.

Photovoltaikanlage „Hügelsdorf“

Anlass für die Änderung ist ein konkretes Bauvorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in einem Plangebiet mit einer Größe von 8,5 Hektar nördlich der Bundesstraße 292 und südlich der Ortslage Osterburken. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 1. Februar 2021 gefasst. Das Gremium befasste sich mit den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden eingegangenen Stellungnahmen. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange beschloss das Gremium die dargestellten Abwägungsvorschläge. sowie die Änderung des Flächennutzungsplans in der vorgestellten Fassung als Entwurf. Dieser wird zur Einsichtnahme durch die Bürger im Rathaus Osterburken ausgelegt.

Sonne auch in Sindolsheim

Auch in Sindolsheim ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant, auch dort ist die Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans notwendig ist. Die Verbandsversammlung des GVV hat bereits im Juni 2021 die Teiländerung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes beschlossen, dem Vorentwurf zugestimmt und für die weiteren Verfahrensschritte freigegeben. Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand vom 9. August bis 10. September 2021 statt. Die Versammlung beschloss die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Gewann Hut“ entsprechend des Behand-lungsvorschlags des Ingenieurbüros IFK-Ingenieure und billigte zudem den Entwurf der Teiländerung der 1. Fortschreibung. Auch dieser wird für die Offenlegung zur Beteiligung der Behörden freigegeben.

Wohnquartier für Bronnacker

Nächstes Thema war die 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Schindersacker“ in Bronnacker, wo ein attraktives Wohnquartier im Anschluss an den Ortstrand entstehen soll. Durch den Bebauungsplan sollen neue Wohnbaugrundstücke mit Einzel- und Doppelhäusern geschaffen werden, um den örtlichen Bedarf zu versorgen. Aktuell stellt die Gemeinde Rosenberg den Bebauungsplan „Schindersacker“. Die Ver-bandsversammlung des GVV hat bereits im Juni die Teiländerung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans beschlossen, dem Vorentwurf zugestimmt und ihn für die weiteren Verfahrensschritte freigegeben. Die bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im August und September eingegangenen Stellungnahmen lagen dem Gremium vor, das die 1. Teiländerung wie von IFK vorgeschlagen beschloss und zur weiteren Offenlegung und zur Beteiligung der Behörden freigab.

Lebensmittelmarkt in Ravenstein

Aufgrund der bestehenden Defizite der Stadt Ravenstein im Bereich der Grund - und Nahversorgung und der konkreten Anfrage der „RML 515 Grundstücksgesellschaft mbH“ wird die Einrichtung eines Lebensmittelmarktes mit angeschlossener Bäckerei und einer Verkaufsfläche von insgesamt rund 1320 Quadratmeter angestrebt, sagte Galm beim nächsten Tagesordnungspunkt. Aktuell wird daher der Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ durch die Stadt Ravenstein aufgestellt. Da die geplanten Flächenausweisungen nicht mit der Darstellung im Bebauungsplan übereinstimmen, ist die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren erforderlich. Das Gremium beschloss auch hier die Aufstellung der Teiländerung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und gab den Vorentwurf für die frühzeitige Beteiligung frei.

Gewerbegebiet „Rot“ soll wachsen

Mit einer weiteren Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren befassten sich die Verbandsmitglieder mit dem Bebauungsplan „Rot II“ im Stadtteil Erlenbach. Das bestehende Gewerbegebiet ist die einzige Fläche der Stadt Ravenstein zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben und ist nahezu vollständig bebaut. Zudem liegen konkrete Anfragen zur Erweiterung bestehender Betriebe vor. Aus diesem Grund möchte die Stadt eine Erweiterung dieses Gewerbegebietes für die mittelfristige Deckung des örtlichen Bedarfs erreichen.

Aktuell wird daher der Bebauungsplan „Rot II“ durch die Stadt aufgestellt. Der Beschluss dazu fiel Ende Juli. Der Bebauungsplan „Rot II“ sieht die Festsetzung eines Gewerbegebietes sowie von öffentlichen Grünflächen vor. Auch hierfür ist die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren erforderlich. Der GVV beschloss die Aufstellung der Teiländerung in der 1. Fortschreibung, billigte zudem den Vorentwurf der Änderung und gab diesen für die frühzeitige Beteiligung frei.

Fortschreibung in Auftrag

Auch beim nächsten Punkt, den Jürgen Glaser vorstellte, ging es um die Fortschreibung der Flächennutzungsplanung des Gemeindeverwaltungsverbandes. Wie hierzu Glaser sagte, wird der Flächennutzungsplan als generelles Planwerk der geordneten Siedlungsentwicklung üblicherweise auf das gesamte Gebiet einer Gemeinde oder aller drei Mitgliedsgemeinden aufgestellt. Ungefähr alle 15 Jahre wird ein Flächennutzungsplan fortgeschrieben, das heißt die Zielsetzungen und Darstellungen werden insgesamt überprüft und angepasst. Bei einer Gesamtfortschreibung wird der erforderliche Landschaftsplan ebenfalls aktualisiert, dessen Inhalt eine Grundlage für den Umweltbericht zum Flächennutzungsplan bietet. Wie Bürgermeister Galm sagte, liegt dem Verband von IFK ein Angebot zur Gesamtfortschreibung und Überplanung des Flächennutzungsplans des GVV in Höhe von 67 830 Euro vor. Das Gremium beauftragte das Büro mit den bauleitplanerischen Leistungen zur 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV zum angebotenen Preis. F