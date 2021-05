Ballenberger Brücke wird saniert

Oberwittstadt. Die Sanierung der „König-Albrecht-Brücke“ über den „Hasselbach“ in Ballenberg war einer der zentralen Punkte in der Gemeinderatssitzung von Ravenstein. Die Maßnahme wollte die Stadt schon in den letzten Jahren umsetzen.

AdUnit urban-intext1

Hohe Baukosten

Dies war jedoch durch die hohen Baukosten nach den erfolgten Ausschreibungen nicht möglich, weil diese immer deutlich über der Kostenberechnung gelegen hatten, erklärte Bürgermeister Ralf Killian. Für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen wurde nun eine beschränkte Ausschreibung vorgenommen und drei Firmen zur Angebotsaufgabe aufgefordert, wovon zwei Angebote bei der Submission vorlagen. Die Firma Bauwerksinstandsetzung Schmidt GmbH (Werbach) hatte mit einem Bruttopreis von 72 507 Euro das preisgünstigste Angebot abgegeben. Das Ausschreibungsergebnis einschließlich Baunebenkosten bezifferte Killian auf 85 000 Euro, wobei die Kostenberechnung bei rund 80 000 Euro lag. In der Ausschreibung war auch ein neues erforderliches Geländer für die Brücke in Hüngheim enthalten, so dass man bei dieser Vergabe von einer „Punktlandung“ sprechen könne, so der Bürgermeister abschließend. Die Bauarbeiten sollen bis Ende September 2021 ausgeführt werden. F