Außergewöhnliches Klangerlebnis

Hüngheim. In den Genuss eines außergewöhnliches Klangerlebnisses kamen die Gottesdienstbesucher am Samstagabend in der Dorfkirche in Hüngheim. Dazu hatte die Trachtenkapelle unter der Leitung von Walter Stahl im Altarraum Platz genommen.

Der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Bernhard Metz, zog mit seinen Ministranten zu den Klängen von „Trumpet Voluntary“ ein. Während des Gottesdienstes brachten die Musiker abwechselnd traditionelle Kirchenlieder und Klassiker aus Rock und Pop, wie das „Halleluja“ von Leonard Cohen oder „We are the World“ von Michael Jackson, zum Vortrag.

Engagement gewürdigt

Im Anschluss an den Gottesdienst würdigte der neue Vorsitzende Florian Friedlein die beiden aus ihren Ämtern ausgeschiedenen Vorsitzenden Ralf Müller und Erik Longin. In seiner Laudatio ging er zunächst auf die Verdienste von Ralf Müller in 30 Jahren als Vorsitzender ein. Seine „menschliche, zupackende und vorbildliche Art“ sei es gewesen, die in all den Jahren alle beeindruckt und mit denen er den Verein äußerst erfolgreich geführt habe.

Der Vorstand habe sich deshalb dazu entschlossen, Ralf Müller zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Dafür gab es von Aktiven und den Gästen stehenden Applaus.

Stets zuverlässig

Erik Longin, der nach nahezu 20 Jahren als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet wurde, bezeichnete Friedlein als den Garanten für zuverlässige aber genauso wichtige Arbeit im Hintergrund. Er habe mit gleicher Qualität viele Dinge organisiert, Schriftverkehr abgewickelt aber auch die Kapelle repräsentiert, wenn der Vorsitzende verhindert war. Beiden bescheinigte Friedlein, dass sie hervorragendes geleistet – und ihm und seinem Team den Verein in sehr gutem Zustand übergeben haben.

Als Grußredner schlossen sich Bürgermeister Ralf Kilian, Ortsvorsteher Steffen Ehmann, Fritz Kreutzer aus Hettingen und Markus Weimer aus Hungen diesen Worten an.

Der Präsident des Blasmusikverbandes, Herbert Münkel, betonte ebenfalls die Leistung der Beiden und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Verband, bevor er Ralf Müller mit der Ehrennadel des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland auszeichnete.

Ralf Müller bedankte sich auch im Namen seines Kollegen Erik Longin für die Ehrungen und die anerkennenden Worte und brachte zum Ausdruck, dass es eine sehr intensive Zeit gewesen sein, mit allem, was das Leben so mit sich bringt. Er sprach allen Wegbegleitern seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Florian Friedlein bedankte sich abschließend bei allen, die diesen außergewöhnlichen Abend möglich gemacht haben, beim Dirigenten, bei den Musikern und bei Pfarrer Metz mit seinem Messner Andreas Illek. Die Musiker intonierten zum Abschluss in einer eindrucksvollen Art und Weise „Hymn“, bevor die Besucher mit „Oh happy day“ mitklatschend und mitsingend verabschiedet wurden.