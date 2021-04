Hüngheim. Gerade in Zeiten von Corona besinnen sich die Menschen wieder mehr auf ihre eigene Heimat und auf die Region, in der sie leben. Bei Spaziergängen und Radtouren erkunden sie die Natur und die Umgebung und befassen sich mit den historischen Denkmälern und kulturellen Schätzen. Sicherlich ist es dabei vielen schon so ergangen, dass sie an einem Kreuz oder Bildstock Rast gemacht und sich dabei gefragt haben, wann und warum dieses Symbol christlichen Glaubens entstanden ist.

Die Katholische Frauengemeinschaft Hüngheim und der Heimatverein Hüngheim haben diesen Umstand zum Anlass genommen, sich genauer mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Umfrage gestartet

Zuerst haben sie eine Umfrage unter der Hüngheimer Bevölkerung gestartet, wer noch etwas zu den Kreuzen oder Bildstöcken sagen kann. Die Aussagen der kundigen Hüngheimer und auch die Ergebnisse eigener Recherchen haben so viele Informationen erbracht, dass an jedem der 20 Kreuze und Bildstöcke von den Verantwortlichen eine Tafel mit dem vorhandenen Hintergrundwissen aufgestellt werden konnte.

Rechtzeitig zum Osterfest, bei dem das Kreuz für alle Christen eine besonders große Bedeutung hat, waren alle Arbeiten abgeschlossen, und die Interessierten konnten in der Hüngheimer Kirche ab Gründonnerstag eine Karte mitnehmen, in der alle Standorte der religiösen Denkmale eingezeichnet sind. Außerdem liegt ein Album mit den Texten und Bildern der Kreuze und Bildstöcke zur Ansicht und zum stillen Gebet bereit. Ein weiteres Album können Interessierte bei Juliane Noe anfordern.

In den vergangenen Tagen haben bereits einige Hüngheimer die Möglichkeit genutzt, die Symbole des christlichen Glaubens aufzusuchen, sich darüber zu informieren, zu beten und sich auf die Bedeutung der Kreuze und Bildstöcke zu besinnen. Hinter jedem der Denkmale verbirgt sich eine ganz eigene Geschichte.

Die Kreuze wurden beispielsweise aufgestellt, um Gott für etwas zu danken. Eine Stifterin wollte damit den Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass sie von einer schweren Krankheit geheilt wurde. Ein anderes Paar bedankte sich mit der Aufstellung des Kreuzes dafür, dass sie nach der Vertreibung aus ihrer ursprünglichen Heimat in Hüngheim gut aufgenommen wurden und eine neue Heimat gefunden haben.

Auch Soldaten, die nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 wieder nach Hüngheim zurückkehrten, zeigten durch die Stiftung eines Kreuzes ihre große Freude und Dankbarkeit dafür, dass sie wieder unversehrt zu Hause angekommen sind und den Krieg überlebt haben. Manche Kreuze wurden auch nach einer Volksmission aufgestellt, bei der Patres den Ort Hüngheim besuchten, um die Einwohner wieder auf den Glauben einzuschwören. Ein Kreuz stellt auch einen Bezug zur Basilika in Walldürn her, wo die Verehrung des heiligen Blutes viele Pilger anzieht.

Neben ihrer religiösen Bedeutung dienten die Kreuze Wanderern auch als Orientierung, und sie sollten alles Böse und Schlechte vom Ort fernhalten. Es ist aber nicht nur der Grund der Aufstellung an sich von Interesse, sondern es zeigt sich dabei oftmals auch die Handwerkskunst desjenigen, der es erschaffen hat. Es wurden diverse Materialien verwendet, wie Holz, Stein, Muschelkalk, Sandstein, aber auch schmiedeeiserne Kreuze sind zu sehen. Manche Exemplare sind reich verziert, andere eher schlicht. Bei manchen gibt es auch eine Inschrift (beispielsweise „Im Kreuz ist Heil“), und zum Teil ist auch der Leib Christi am Kreuz dargestellt.

Es lohnt sich also, sich auf den Wegen und den Fluren rund um Hüngheim auf Spurensuche zu begeben und kleine kulturelle Schätze und deren geschichtliche Entstehung und Bedeutung zu erkunden.

Die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim freute sich über das Engagement aller, die durch ihre Erinnerungen und Recherchen zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben.

Ein besonderes Dankeschön galt Elvira Müller für die zahlreichen Gespräche, die sie im Rahmen der Recherchen geführt hat, für die ersten Entwürfe der Texte und Gebete, Jens Gerner für das Fotografieren der Kreuze und Bildstöcke, Philipp Friedlein für das Anfertigen der Tafeln, Andreas Illek für die Herstellung der Halterungen, Tobias Nies für die Unterstützung bei der Planung und beim Aufstellen der Tafeln. Tina Magosch