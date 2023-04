Auf der Flucht in Ballenberg Autoteile verloren

Ballenberg. Ein bisher unbekannter Lenker eines Pkw befuhr in der Nacht auf Samstag, laut Polizei vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden, die Kurmainzstraße in Fahrtrichtung Merchingen. In einem Kurvenbereich, kurz vor dem Ortsausgang, kam er oder sie nach links von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Gartenzaun. Anschließend touchierte er ein Verkehrszeichen und kurz danach das Hauseck eines Anwohners. Bei der nun folgenden Flucht, die unter anderem durch den Hof des Geschädigten führte, fielen von dem unbekannten Pkw verschiedene Teile ab. Die erste Spurensicherung der Polizei vor Ort ergab, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Pkw Seat Leon handeln könnte. Der Sachschaden an der Hauswand und den anderen Einrichtungen beziffert die Polizei auf über 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, denen verdächtige Fahrzeuge zur Tatzeit aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.Hinweise gehem an das Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040.

