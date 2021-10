Arbeit der Energie-Agentur vorgestellt

Oberwittstadt. Neben der genehmigten Ansiedlung eines künftigen Lebensmittelmarktes in Merchingen befasste sich der Gemeinderat Ravenstein am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus mit weiteren Punkten, wie der Vorstellung der Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis sowie verschiedener Bauanträge und dem Verkauf von städtischen Grundstücken.

Zu Beginn bedankte sich Bürgermeister Ralf Killian bei den vielen Helfern, die zum reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl in den Wahllokalen der Stadt sorgten.

Umfangreiche Arbeit

Nach der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse stellte Diplomingenieur Uwe Ristl in seinem Vortrag die umfangreiche Arbeit der gemeinnützigen Energie-Agentur des Neckar-Odenwald-Kreises vor, die Anfang 2008 zunächst mit Sitz in Mosbach gegründet wurde.

Synergie-Effekte

Anfang 2010 wurde der Sitz aus Synergiegründen nach Buchen in das Gebäude der AWN verlegt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des rationalen Energieeinsatzes und Energieeffizienzmaßnahmen sowie die verstärkte Nutzung von emissionsarmen Energieträgern und regenerativen Energien im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich. Die Agentur erfüllt eine öffentliche Aufgabe und steht im Neckar-Odenwald-Kreis nicht im Wettbewerb mit anderen Gesellschaften.

Auf Ziele eingegangen

Ristl ging in seinem Vortrag auf die Ziele der Gesellschaft ein, und die EAN möchte ein Ansprechpartner für alle sein, die sich für Energieeffizienz energetischer Modernisierung oder erneuerbare Energien interessieren.

Dies können Privatpersonen, Städte und Gemeinden, Gewerbe und Handel, Vereine und Verbände, sowie Energieberater und Handwerker, wie auch Architekten und Ingenieure sein.

Verschiedene Beispiele

Er nannte zudem Beispiele aus der Veranstaltungs- und Projektarbeit seit der Gründung ein und ging weiter auf die Quartiersanierung in Neunkirchen aus dem Jahre 2018 und in Limbach aus 2020 ein. Vielleicht, so Ristl gibt es auch hier in Ravenstein Ansatzpunkte um tätig werden zu können.

Bürgermeister Killian meinte, dass man derzeit an einem Projekt in Merchingen arbeite. Hier könnte es beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der EAN geben. F