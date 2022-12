Annemarie Noe schon seit 50 Jahren dabei

Hüngheim. Nach zweijähriger Pause trafen sich die Sänger des Gesangvereins „Harmonie“ zur traditionellen Weihnachtsfeier in der „Alten Schule“. Die Vorsitzende Gerlinde Walz begrüßte die geladenen Gäste, darunter Wolfgang Runge, den Präsidenten des Sängerbundes Badisch Franken, Pfarrer Trudpert Kern sowie den Ehrendirigenten Josef Stahl und die Ehrenmitglieder mit einem weihnachtlichen Gedicht über die „stillen Tage“. Anschließend wurden gemeinsam einige besinnliche Weihnachtslieder gesungen, bevor die Vorsitzende Ehrungen langjähriger Mitglieder des Gesangvereins vornahm.

Geehrt wurde für ihre 40-jährige Sangestätigkeit die Sängerin im Sopran Dagmar Müller. Sie wurde aufgrund ihrer Verdienste auch zum Ehrenmitglied ernannt. Die gleiche Ehrung erhielt auch der Sänger im Tenor Hubert Heffele, der ebenfalls seit 40 Jahren im Chor singt. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass er von 1965 bis 1999 insgesamt 34 Jahre im Gesangverein „Harmonie“ gesungen habe. Nach einer mehrjährigen Pause ist der seit 2016 wieder als aktiver Sänger in seinem „Lieblingschor“ mit dabei. Auch er wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt die Ehrenurkunde des Vereins. Eine weitere Ehrung gab es für Annemarie Noe, die sich bereits seit 50 Jahren als aktive Sängerin in den Gesangverein einbringt.

Ortsvorsteher Steffen Ehmann beglückwünschte die drei geehrten Sänger. Sie haben sich bei den Proben und Auftritten für den Chor eingesetzt und somit auch ihren Heimatort Hüngheim würdig vertreten.

Die Feier wurde mit gesungenen Weihnachtsliedern fortgesetzt. Der anwesende Präsident des Sängerbundes Badisch Franken, Wolfgang Runge hatte die ehrenvolle Aufgabe weitere verdiente Sängerinnen und Sänger im Namen des Sängerbundes zu ehren. Dagmar Müller erhielt für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Hüngheimer Chor neben einer Ehrenurkunde auch die goldene Ehrennadel. Annemarie Noe wurde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes sowie einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. „Ehre wem Ehre gebührt“, sagte der Präsident in seiner anschließenden Ansprache an die beiden geehrten Sängerinnen. In den Proben, Auftritten und Konzerten der 40-jährigen Tätigkeit kommen laut Runge rund 2400 Stunden des Dauersingens zusammen und bei 50 Jahren sind es sogar 3000 Stunden. Er bedankte sich bei den Geehrten für ihre besonderen ehrenamtlichen Leistungen und wünschte ihnen sowie dem Verein für die Zukunft alles Gute.

Präses Pfarrer Trudpert Kern nahm dann die Ehrungen für den Diözesanverband vor. Er überreichte jeweils eine Ehrenurkunde an Dagmar Müller und Hubert Heffele für ihr jeweils 40-jähriges und an Annemarie Noe für ihr 50-Jahr- Gesangsjubiläum sowie einen Brief unterzeichnet von Erzbischof Stephan Burger überreicht. Als Dank für die Geehrten sang der Chor anschließend das Weihnachtslied „Stille Nacht“ sieben stimmig, was Wolfgang Runge in dieser Form noch nicht von einem Chor hörte und ganz begeistert war.

Hubert Heffele, Vizepräsident des Sängerbundes Badisch Franken sowie Vorsitzender der Sängergruppe I hielt einen Vortrag über Weihnachten. Die Sängerin Annemarie Noe bedankte sich im Namen aller Geehrten.

Vorsitzende Gerlinde Walz bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern für ihren Einsatz während des vergangenen Jahres. Sie übergab zudem kleine Geschenke an die „auswärtigen Sänger“. Sissi Nies trug noch ein Gedicht vom Weihnachtsmann vor, bevor man nach einem weiteren Weihnachtslied zum gemütlichen Teil der Weihnachtsfeier überging. F