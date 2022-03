Adelsheim hat verbindliches Interesse bekundet

Erlenbach. Neben den sechs beschlossenen Fortschreibungen von Flächennutzungsplänen für verschiedene Projekte in den drei Mitgliedsgemeinden befassten sich die Mitglieder der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands auch mit der Änderung der Verbandssatzung und der damit verbundenen Anpassung der Kostentragung für den Gemeindevollzugsdienst.

Wie Hauptamtsleiter Julian Schneider erläuterte, soll die seit zwei Jahren vakante Stelle des Gemeindevollzugsbediensteten nunmehr wieder neu besetzt werden. Die Regelung der Verteilung der Arbeitszeit und der Kosten des Bediensteten sollten in diesem Zug angepasst werden. Die bisherige Satzungsregelung legt fest, dass eine Kostentragung einer Kommune nur dann ausgelöst wird, wenn der Bedienstete tatsächlich in Anspruch genommen wird. Dies war in der Vergangenheit nur in geringem Umfang außerhalb der Osterburkener Gemarkung der Fall, weshalb der weit überwiegende Teil der angefallen Kosten für den Gemeindevollzugsbediensteten von der Stadt getragen wurde.

Zweckmäßiger erscheint es nun, so Schneider, die Verteilung der Arbeitszeit und die GVD-Kosten anteilig nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahlen festzulegen. Sollte sich zudem die Stadt Adelsheim, wie bereits signalisiert, mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag ebenfalls am GVD beteiligen wollen, würde sich die Arbeitszeit, bei einer 39 Stunden Woche und die veranschlagten Kosten von 65 000 Euro gemäß der vorliegenden Einwohnerzahl jährlich wie folgt berechnen: Osterburken 15,35 Stunden, 25 588,09 Euro, Rosenberg 4,89 Stunden oder 8152,30 Euro, Ravenstein 6,87 Stunden und 11 448,33 Euro und Adelsheim mit 11,89 Stunden oder 19 811,27 Euro. Die Verbandsversammlung beschloss die Änderung der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes vom 18. Mai 1978 sowie die vorgelegte Änderungssatzung.

Im Zuge der Wiederbesetzung der GVD-Stelle und Neuregelung der Kosten- und Arbeitszeitverteilung des Gemeindevollzugsbediensteten hat die Stadt Adelsheim, wie Schneider weiter sagte, ein verbindliches Interesse an einer Beteiligung bekundet. So ist mit der Stadt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abzuschließen. Für den Fall, dass sich auch Seckach beteiligen möchte wird vorgeschlagen, die Verwaltung direkt zum Abschluss eines solchen Vertrages mit der Gemeinde Seckach zu ermächtigen, dem die Versammlung in dieser vorgeschlagenen Form zustimmte.

Verbandsrechner Robert Herbinger-Moser, der dieses Amt seit mehr als 20 Jahren ausübt, stellte dem Gremium anschließend die Jahresrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 vor. Zur Jahresrechnung 2020 bemerkte Herbinger-Moser, dass in der Ergebnisrechnung die jeweilige Summe bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 198 845,27 Euro betragen hat und ist somit ausgeglichen. Auf der Aktivseite werden 47 845,91 Euro als Finanzvermögen ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das unveränderte Basiskapital mit 7528,02 Euro. An Verbindlichkeiten sind 40 317,89 Euro für den Verband verbucht. Das entspricht einer Gesamtsumme auf der Passivseite von insgesamt 47 845,91 Euro und ist somit ausgeglichen.

Die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Rechnungsjahr 2021 betrug zum Jahresende jeweils 204 191,18 Euro und ist somit ausgeglichen, sagte der Verbandsrechner. Auf der Aktivseite werden 36 926,45 Euro als Finanzvermögen ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das unveränderte Basiskapital mit 7528,02 Euro. An Verbindlichkeiten sind 29 398,49 Euro für den Verband verbucht. Die Bilanz ist auf der Aktiv - und Passivseite mit jeweils insgesamt 36 926,45 Euro ausgeglichen. Die Feststellung beider Rechnungsergebnisse erfolgte einstimmig. Wie der Verbandsrechner in seinem Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 sagte, soll beim GVV in diesem Jahr wieder die Stelle eines Gemeindevollzugsbediensteten besetzt werden. Die Personalkostenhochrechnung beträgt rund 66 450 Euro. Die tatsächlichen Kosten werden nach Maßgabe der Einwohnerzahlen auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Für die Flächennutzungsplanung werden insgesamt 75 000 Euro in Planansatz gebracht. Der nicht gedeckte Aufwand beträgt in 2022 insgesamt 20 200 Euro. Im Investitionshaushalt sind im Haushaltsjahr keine Produktinvestitionen vorgesehen. Der Ergebnishaushalt schließt bei den Einnahmen und Ausgaben mit dem jeweiligen Betrag von 341 650 Euro ab. Der Haushaltsplan und die dazugehörende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurden von der Verbandsversammlung einstimmig genehmigt. Nach der Fragestunde sowie dem Punkt „Verschiedenes“ schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an. F

