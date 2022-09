Abschluss nach langen Arbeiten

Merchingen. Eine „kleine“ Baumaßnahme im Nussbaumweg, die nicht nur im Stadtteil Merchingen, sondern auch im Ortschaftsrat für Diskussionen sorgte, wurde nunmehr mit dem Aufbringen der Asphalttragschicht nach monatelangen Bauarbeiten und auch des Stillstandes in den letzten Wochen abgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kanal vergrößert

Die Bauarbeiter der Firma Schweickert (Oberkessach) begannen im Frühjahr mit der Ausführung. Hier erfolgte die Vergröße-rung der Kanal-Dimensionierung auf einer Länge von 120 Metern mit einem Durchmesser von DN 400 mit den erforderlichen Schachtbauwerken. In einem Teilbereich wurde über eine Länge von rund 30 Metern die Wasserleitung erneuert ebenso die Straßeneinläufe.

In der Ortschaftsratssitzung im Juni war dieses Bauvorhaben ebenfalls ein Thema, da sich wochenlang an der Baustelle nichts bewegte. Nachdem jetzt die letzten Arbeiten mit der Kabelverlegung der Netze BW und der Aufstellung neuer Leuchten erfolgte wurde die Straße nunmehr asphaltiert und endlich fertiggestellt, so dass diese wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Sowohl das Bauamt als auch Bürgermeister Killian sind froh, dass die Bauarbeiten, die sich aus verschiedenen Gründen verzögerten, abgeschlossen sind. F