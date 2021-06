866 000 Euro für dritten Bauabschnitt

Oberwittstadt. Nach wie vor besteht in Ravenstein eine große Nachfrage nach Bauplätzen, weshalb die Stadt die Erschließung eines dritten und damit letzten Bauabschnitts des Baugebiets „Matzenklinge“ im Stadtteil Merchingen beabsichtigt.

Grundlage der Erschließung, so Bürgermeister Killian bei der Erläuterung des Punktes in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend, ist der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahre 1997 sowie eine erste entwurfsnahe Erschließungsplanung und eine Genehmigungsplanung aus den Jahren 1999/2000.

Nach der Erschließung des ersten Bauabschnitts wurden 2015 weitere sieben Bauplätze erschlossen. Aktuell sollen nun im letzten Abschnitt nochmals 15 Bauplätze erschlossen werden. Das Nettobauland beträgt rund 11 410 Quadratmeter. Die verkehrstechnische Anbindung der neuen Bauplätze erfolgt über die Verlängerung des Weißdornwegs in Richtung Westen sowie der Anbindung des nördlichen Erschließungsastes in Verlängerung an den Feuerdornweg.

Die Entwässerung des gesamten Plangebiets wurde im sogenannten Mischsystem geplant. Als Besonderheit bei der Entwässerung wurden für die südlich, oberhalb des Knockgrabens liegenden Grundstücke Sickerpakete vorgesehen.

Das Büro IFK habe auf Grundlage der bisherigen Planung eine vorläufige Kostenannahme für die Herstellungskosten des dritten Abschnitts erstellt, die bei rund 866 000 Euro liegen. Nach Beauftragung wird das Büro die angepasste Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung für die weitere Ausführungsplanung erstellen, die Maßnahme ausschreiben und ingenieurtechnisch begleiten.

Die Planung erfolgt über die Sommermonate, so dass eine Ausschreibung und ein Baubeginn noch im Herbst dieses Jahres möglich ist.

Diplom-Ingenieur Guido Lysiak vom Büro IFK stellte die geplante Maßnahme zur Erschließung im Bereich „Matzenklinge“ vor. Im neuen Baugebiet, das in Verlängerung des Weißdornweges entsteht, können neben Einfamilienhäusern auch Reihenhäuser bis zu zwei Wohneinheiten erstellt werden.

Neben einer Stichstraße wird der bereits im benachbarten Baugebiet vorhandene Feuerdornweg als „Ringschluss“ ins neue Baugebiet verlängert. Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer wollte wissen, ob zur Erschließung des Neubaugebiets eine Baustraße vorgesehen ist. Sie bat, diese Möglichkeit wegen des Schwerlastverkehrs zu prüfen, was der Planer zusage und ergänzte, der Baubeginn sei frühestens im Januar 2022. Der Gemeinderat beschloss, das Büro IFK mit den Ingenieurleistungen zu beauftragen. F