66-jähriger Ravensteiner schlug mit Axt auf Landwirt ein

Das Landgericht Mosbach hat am Montag für einen 66 Jahre alten Mann aus Ravenstein die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Trunk sah es nach dem Abschluss der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Angeklagte am 22. März mindestens einmal versucht hat, einen am Boden liegenden Mann mit einer Axt zu treffen.

