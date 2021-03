Merchingen. Die Stadt Ravenstein setzt voll auf den Glasfaserausbau durch ein schnelles Internet der BBV Deutschland. Bürgermeister Ralf Killian unterzeichnete im Sitzungssaal des Rathauses im Beisein von Robert Link (BBV-Regionalleiter Baden-Württemberg) sowie Volker Egenberger (Egenberger IT aus Waldhausen) insgesamt 25 Verträge für die kommunalen Einrichtungen der Stadt. Bereits vor dem Abschluss hatte die Stadt Ravenstein mit bisher 290 unterzeichneten Verträgen ihr Soll von 20 Prozent (273 Anträge) erfüllt, worüber sich der Bürgermeister sehr freute und allen Bürgern, die einen Vertrag abgeschlossen haben, seinen besonderen Dank aussprach, denn sie hätten positiv dazu beitragen, dass der Glasfaserausbau in Ravenstein erfolgt.

Aussiedlerhöfe berücksichtigt

Killian dankte der BBV Deutschland für diese Initiative und für die Realisierung im Neckar-Odenwald-Kreis. Die bisherige Werbestrategie sei vorbildlich gewesen. Die Stadt hätte man gerne noch weitere Werbeveranstaltungen durchgeführt, so Killian, sei aber durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Sein Dank galt auch den örtlichen Vereinen als Kooperationspartner der BBV, die mit ihrer Werbung vieles bewegten, wodurch zahlreiche Verträge abgeschlossen worden seien. Killian merkte weiter an, dass sich die Verwaltung auch um die Aussiedlerhöfe im Stadtgebiet kümmere, die an die neue und moderne Glasfasertechnik angeschlossen werden sollen.

Den ausgearbeiteten Anschlussplan bezeichnete er als sehr gut. Der Landkreis habe sich zudem sehr stark in dieses für den ländlichen Raum wichtige Projekt eingebracht.

Robert Link freute sich, dass sich bereits so viele Einwohner aus der Stadt entschieden haben, sich am Glasfaserausbau zu beteiligen. Jetzt stehe der Endspurt der Vorvermarktungsphase bis zum 31. März 2021 an, in der sich die Bürger, die sich bisher noch nicht entschieden haben, noch beteiligen können.

Nur wer einen Vertrag in der Vorvermarktungsphase abschließe, könne noch von den günstigen Konditionen der BBV profitieren.

Volker Egenberger fügte an, dass nach seiner Einschätzung diejenigen Einwohner, die vor der Haustüre neben einem Autobahnanschluss noch ein Grundstück mit Glasfaser haben, für ihr Gebäude einen Mehrwert erzielen werden.

Im Hinblick auf die Zukunft in Ravenstein und den Stadtteilen wies Bürgermeister Killian noch darauf hin, dass man an die zukünftigen zu erschließenden neuen Baugebiete Glasfaserleitungen legen wird. Abschließend teilte Egenberger mit, dass sein Unternehmen von Waldhausen aus Online-Informationsveranstaltungen mit Fragen und Antworten zum Glasfaserprojekt durchführt. Gemeinsam wurden die neuen Verträge für eine gute Zukunft der Stadt mit Glasfaseranschluss unterschrieben.