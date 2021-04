2021 für Ravenstein „ein Jahr der Planungen“

Obwohl noch nicht absehbar ist, welche Folgen Corona für den städtischen Haushalt haben wird, will Bürgermeister Killian vorausschauen und zukunftsweisende Lösungen erarbeiten. Das machte er im Rahmen der Etateinbringung deutlich.

AdUnit urban-intext1

Oberwittstadt. Das „Highlight“ auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt war die Verabschiedung des Haushalts 2021 für die Stadt Ravenstein. Dieser steht, wie Bürgermeister Ralf Killian in seiner Etatrede sagte, erneut unter der Überschrift „Corona“. Man wisse nicht, was die Stadt noch ereilen werde. Die Auswirkungen auf den Haushalt 2021 – der nach Auffassung der Verwaltung gut aufgestellt ist – seien abschließend nicht abschätzbar.

„Abwarten ist keine Lösung“

Der Haushalt der Stadt Ravenstein 2021 in Zahlen Der Kernhaushalt der Stadt Ravenstein für 2021 umfasst 6 913 695 Euro. Die Ausgaben einschließlich der errechneten Abschreibungen summieren sich auf 7 275 096 Euro. Das ordentliche Ergebnis weist somit eine Unterdeckung von 361 401 Euro aus. Hohe Investitionen prägen das Bild des vorliegenden Haushalts. So sollen 2021 1 263 700 Euro (Vorjahr: 1 142 900 Euro) investiert werden. Die wichtigsten Ausgaben des Investitionshaushaltes sind der Grundstückserwerb Gewerbegebiet Rot mit 150 000 Euro, der Ausbau des Multifunktionswegs Richtung Oberkessach (411 000 Euro) und ein Betrag für die Erweiterung des Gewerbegebietes RIO in Osterburken (200 000 Euro). Auch für weitere Maßnahmen in allen Stadtteilen wie zum Beispiel die Flurbereinigung, den Radweg Oberwittstadt, die Brückensanierung, die Erschließung von Neubaugebieten, die Sanierung von Feldwegen, die Förderung von Jugendclubs, die Feuerwehr- und die Brandschutzkonzeption im Schloss, den Rückbau der Vereinshalle und die Sanierung des Kanalrohrsystems werden noch erhebliche Gelder eingeplant. Die Verschuldung des Kernhaushalts der Stadt lag zum 31. Dezember 2020 bei 1 450 000 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung ging von 508,42 Euro auf 470,08 Euro zurück, was sehr erfreulich sei, so Kämmerer Wägele. F

Damit in Zukunft das Notwendige umgesetzt und mögliche Zuschüsse beantragt werden können, werde dieses Haushaltsjahr in erster Linie wieder ein „Jahr der Planungen“ sein. Man stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern werde einige notwendige Maßnahmen in den Stadtteilen, in der Verwaltung, im Kindergarten und der Schule umsetzen. Als Schwerpunkte nannte Killian Maßnahmen im Zusammenhang von Flurneuordnungsverfahren, Gewerbe- und Baugebietserschließungen, Kanalmaßnahmen, die Feldwegsanierung in Merchingen und Erlenbach sowie eine Vielzahl von kleineren Sanierungsvorhaben.

Auch im Haushaltsjahr 2021 gelte: „Stillhalten und abwarten ist keine Lösung, eher ein Rückschritt“. Man müsse nach vorne schauen, zukunftweisende Lösungen erarbeiten und umsetzen, sagte der Bürgermeister und bedankte sich sowohl bei den Gemeinde- und Ortschaftsräten als auch bei den Ortsvorstehern und der Verwaltung für das konstruktive Miteinander. Auch im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Stadt Ravenstein schaue man positiv in die Zukunft. Wie das bedeutende Jubiläum gefeiert werden solle, hänge von den weiteren Entwicklungen der Pandemie ab, so Killian abschließend.

AdUnit urban-intext2

50 Jahre Ravenstein

Den unter dem Titel „50 Jahre Ravenstein“ stehenden Haushaltsentwurf erläuterte Kämmerer Marcus Wägele. Der Kernhaushalt beläuft sich auf 6 913 695 Euro und die Ausgaben einschließlich der errechneten Abschreibungen auf 7 275 096 Euro. Das ordentliche Ergebnis weise somit eine Unterdeckung von 361 401 Euro aus.

Wägele ging auf die wesentlichen Ansätze bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ein, wobei aus den Grundsteuern Erträge von 325 000 Euro erwartet werden. Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz mit 800 000 Euro festgesetzt.

AdUnit urban-intext3

Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist auch 2021 der größte Einnahmeposten der Stadt. Nachdem er sich bis 2019 stets positiv entwickelt hatte, wird für 2021 wie schon im Vorjahr mit einem leichten Rückgang von 1555 Euro auf nun 1 703 445 Euro gerechnet. Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls ein Rückgang um 8451 Euro auf jetzt 68 459 Euro verzeichnet.

AdUnit urban-intext4

Zuweisungen leicht steigend

Die Zuweisungen und Zuwendungen liegen mit rund 2 058 718 Euro um rund 55 035 Euro über dem Niveau des Vorjahrs. Sie resultieren im Wesentlichen aus Schlüsselzuweisungen des Landes. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ergeben sich voraussichtliche Erträge von 787 524 Euro.

Zu den Aufwendungen: Die Personalkosten betragen 2 054 602 Euro, was eine Steigerung um 63 420 Euro gegenüber dem Vorjahr darstellt. Für das Jahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 435 350 Euro veranschlagt. Die Zinsaufwendungen bezifferte der Kämmerer mit 61 759 Euro. Für die Kreisumlage müssen 1 082 384 Euro abgeführt werden.

Viele Investitionen, keine Kredite

Die Finanzierung der vielen Investitionen (siehe Infobox) soll durch eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen. In den nächsten Jahren werden jedoch – je nach Umfang und Höhe von hinzukommenden Investitionsprojekten – Kreditaufnahmen nötig, sagte der Kämmerer.

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes sei von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von 1 088 317 Euro auszugehen. Das bedeute, dass die Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres abnehmen werde. Zu Jahresbeginn habe sie noch 2 012 522 Euro betragen. Positiv hervorzuheben sei, so Kämmerer Wägele, dass trotz des hohen Investitionsvolumens in diesem Jahr auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden könne, da die Stadt noch von einem guten Liquiditätspolster zehren könne.

Für viele größere Projekte werde 2021 mit den Planungsleistungen begonnen, so dass diese im kommenden und den folgenden Jahren umgesetzt werden können, um die Stadt Ravenstein weiter gut für die Zukunft zu wappnen, sagte Wägele abschließend. Geplant ist unter anderem eine Erweiterung des Zentralkindergartens in Oberwittstadt, der inzwischen zu klein geworden ist.

Bei zwei Gegenstimmen wurde der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung ohne Wortmeldungen vom Gemeinderat genehmigt.

Etat für Eigenbetrieb beschlossen

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Vorstellung und Verabschiedung des Wirtschaftsplans Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ für das Jahr 2021. Die Zahlen stellte ebenfalls Kämmerer Marcus Wägele vor.

Der Erfolgsplan 2021 hat in den Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 555 000 Euro und geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Der Vermögensplan 2021 sieht Einnahmen und Ausgaben von 185 000 Euro vor.

In den betrieblichen Aufwendungen sind die jährlichen Ansätze für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Dienstleistungen durch die Wasserversorgung Bauland eingeplant. Schwerpunkt der Investitionen wird wie im Vorjahr die Erneuerung von Wasserleitungen sein. Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres bei 920 142 Euro liegen. Wenn man allen Verpflichtungen bei der Tilgung nachkommt, wird sich der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich auf 820 439 Euro reduzieren. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 283,20 Euro. Der Gemeinderat hat auch den Wirtschaftsplan einstimmig beschlossen.