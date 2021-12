Zwei weitere Impfaktionen in Osterburken geplant

Osterburken. In den vergangenen Tagen und Wochen ist auch in Osterburken die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung im Hinblick auf die sich rasant ausbreitende Pandemie deutlich gestiegen. Die verfügbaren Termine in den Arztpraxen sind mittlerweile knapp geworden und in der Bevölkerung besteht ein großes Interesse an zusätzlichen Vor-Ort-Impfterminen.

Weitere Angebote

Deshalb war es der Stadtverwaltung nach der bereits erfolgten erfolgreichen Impfaktion in der Baulandhalle ein Anliegen, weitere solcher unkomplizierten Impfangebote für die Bevölkerung zu schaffen. Man freue sich sehr, das Mobile Impfteam für zwei weitere Impfaktionen jeweils in der Baulandhalle gewonnen zu haben.

Diese Impfaktionen finden am Sonntag, 12. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, und am Donnerstag, 30. Dezember, von 10 bis 17 Uhr statt.

Das Mobile Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn wird an jedem Termin 100 Impfungen durchführen. Dabei sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen möglich. Verfügbar sind Impfstoffe von Biontech, Johnson&Johnson sowie Moderna.

Aufgrund der großen Nachfrage werden Termine ausschließlich an Personen vergeben, die in Osterburken und den Stadtteilen wohnhaft sind.

Termin vereinbaren

Um Warteschlangen und Wartezeiten zu vermeiden ist eine Terminvereinbarung unbedingt erforderlich. Diese kann ab Montag, 6. Dezember, 9 Uhr, ausschließlich telefonisch unter 06291/401-56 vereinbart werden.

Die Termine werden in der Reihenfolge der Anrufe vergeben und es können keine Wunsch-Uhrzeiten reserviert werden.

Für Fragen in Bezug auf die Covid-19-Impfung, beispielsweise ab wann man eine Auffrischimpfung erhalten kann, soll der Hausarzt gefragt werden. Außerdem kann sich jeder unter www.dranbleiben-bw.de und www.impfen-bw.de informieren.

